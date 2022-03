Obi-Wan Kenobi: prima immagine del Darth Vader di Hayden Christensen

La prima immagine di Hayden Christensen in costume da Darth Vader della prossima serie di Star Wars Obi-Wan Kenobi di Disney+ è finalmente arrivata. Nell’immagine, diffusa da Entertainment Weekly, il Signore dei Sith emerge dalla sua camera di meditazione.

La notizia che Hayden Christensen avrebbe ripreso il ruolo di Anakin Skywalker, Darth Vader, come ne L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith in Obi-Wan Kenobi è stata diffusa nel Dicembre 2020, annunciando quindi la riunione con il protagonista Ewan McGregor.

Lo sceneggiatore Joby Harold ha parlato dell’importanza di questo ritorno:

“Era molto importante che Hayden facesse parte di questo progetto perché è una parte estremamente importante di quel personaggio. Era una priorità per tutti noi che lo facessimo con la massima cura possibile, in modo da onorare uno dei più grandi cattivi e antagonisti nella storia dell’intrattenimento”.

La regista Deborah Chow racconta:

“Quando è venuto per la prima volta sul set per noi, è stata sicuramente una sensazione molto speciale. La prima volta che l’ho visto in costume, torreggiava su di me. Era letteralmente grande quasi il doppio di me! È davvero intenso avere un personaggio così iconico, e poi dirigerlo e girare nuove scene con lui… ricorda che il povero Ewan quel giorno era tipo: ‘Ehi, ci sono anch’io!'”

Lo stesso Christensen ha finalmente rotto il silenzio anche sul suo tanto atteso ritorno in Star Wars:

“Deborah mi ha contattato e abbiamo passato la giornata a chiacchierare. Mi ha parlato un po’ del progetto e della sua visione per esso, e ho pensato che suonasse meravigliosamente. Ero molto entusiasta di tornare. L’intera esperienza è stata molto surreale. La prima volta che ho visto di nuovo Ewan nei panni di Obi-Wan, è stato un momento molto speciale per me, che ricorderò per molto, molto tempo”.

L’interpretazione di Anakin da parte di Christensen nei prequel è stato un grosso punto di contesa per i fan di Star Wars. Grazie a show come The Clone Wars, tuttavia, le opinioni sulla trilogia prequel nel suo insieme sono cambiate nel corso degli anni, e anche se Christensen non era coinvolto nell’acclamata serie animata (Anakin era doppiato da Matt Lanter), i fan di Star Wars sembrano più che pronto ad accoglierlo di nuovo a braccia robotiche aperte.