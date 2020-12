Hayden Christensen tornerà ufficialmente a vestire i panni di Anakin Skywalker / Darth Vader in Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+.

L’attore riprenderà il ruolo che lo ha visto tra i protagonisti dei film Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith (2002) e Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005) di George Lucas, al fianco di Ewan McGregor per quella che è stata definita “la rivincita del secolo”.

Sul sito web ufficiale di Star Wars Hayden Christensen ha commentato la sua partecipazione alla serie affermando come interpretare Anakin Skywalker sia stato un viaggio incredibile.

Ha poi aggiunto:

Ovviamente Anakin e Obi-Wan non erano nei migliori rapporti l’ultima volta in cui li abbiamo visti…Sarà interessante vedere cosa in serbo per tutti noi una regista incredibile come Deborah Chow