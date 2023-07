One Piece – Netflix: Oda conferma che non ci saranno dei personaggi

A quanto pare all’interno dell’live action di One Piece non ci saranno alcuni personaggi presenti nell’anime e nel manga. La conferma arriva dallo stesso Eiichiro Oda all’interno di una lettera condivisa con il pubblico, successivamente alla pubblicazione del primo trailer al Comic-Con di San Diego.

Essendo un adattamento di un manga fuori di testa, e anche ovvio che determinate scelte devono essere fatte per concludere il tutto al meglio, quindi personaggi e sequenze di certo saranno diverse rispetto all’opera originale, o addirittura non saranno proprio inserite per ovvie ragioni.

Come leggiamo su Comic Book l’autore ha discusso di come il live action abbia delle scene e degli avvenimenti diversi e anche mancanti, anche perché l’arco narrativo dell’East Blue è stato “compresso” sostanzialmente in soli 8 episodi dalla durata di circa 60 minuti.

“Abbiamo avuto molto da fare tra costumi, casting e via discorrendo: sono stati anni pieni di lavoro. Far combaciare tutte le scelte fatte per la serie con l’anima di One Piece non è stata una missione semplice e anche il normale adattamento di un dialogo ha richiesto tanto lavoro e fatica. Abbiamo compreso di come alcune scene non potevano essere inserite nel live action, quindi abbiamo evitato”.

Oda con questa dichiarazione a fin da subito avvertito il pubblico della presenza di alcuni componenti diversi nella serie Netflix, onde evitare incomprensioni iniziali.

Il sensei ha continuato: “Dopo l’uscita sono sicuro che molte persone avranno da ridire su molte scelte fatte e saranno increduli per la mancanza di alcuni personaggi e la modifica di alcune vicende. Sono pronto ad affrontare queste discussioni e senza dubbio tutte le modifiche svolte avranno un senso preciso.”

Alcune cose non sono state adattate e questo è normale. Non bisogna incastrare per forza determinate cose e questa è stata la scelta giusta da parte della produzione. Voi invece cosa ne pensate?

