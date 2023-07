One Piece – Netflix: rivelati i primi footage di Shanks e Arlong in un nuovo trailer

L’evento live streaming del One Piece Day 2023 ha rivelato un nuovo trailer della serie live-action della serie One Piece di Eiichiro Oda. A differenza del primo trailer, infatti, questo mostra alcuni footage di scene che i fan potranno guardare non appena sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 agosto di quest’anno. Soprattutto è possibile vedere diversi altri attori interpretare altri personaggi chiave, tra cui Gold Roger durante l’iconica scena sul patibolo. Ci sono anche Shanks il Rosso, e lo si può vedere passare il cappello di Paglia sulla testa di un giovane Rufy e soprattutto Arlong in versione live-action.

Il trailer lo si può vedere in cima al presente articolo in modo da poter vedere in prima persona tutti questi dettagli descritti.

Inoltre questo aggiornamento è anche accompagnato da una nuova lunga dichiarazione di Oda stesso sulla serie live-action, in occasione dell’evento, che Mayumi Tanaka ha letto. Chiaramente il presente articolo riportare i punti più importanti di questa dichiarazione del mangaka.

Il mangaka, che ha partecipato attivamente nello sviluppo di questo live-action, nel ruolo di produttore esecutivo insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements. Con il rilascio di questo primo trailer e del teaser di qualche settimana fa, Oda ha già notato l’intero fandom scatenarsi e scambiare dibattiti avvincenti. Sono passati già sette anni da quando il live-action è stato annunciato. E Oda lo sottolinea dicendo che senza il dialogo e il confronto con tutti i professionisti coinvolti nel progetto, oltre agli attori, tutto questo non avrebbe avuto luogo.

Il mangaka è consapevole che ci saranno diversi commenti che criticheranno determinate scene o alcune scelte sul design dei personaggi. Ma è pronto a godersi anche queste situazioni. Oda ha poi rivelato che durante il mese di giugno hanno deciso di andare avanti e di lanciare il live-action. L’editor del mangaka ha addirittura pianto quando ha visto il progetto completo e pronto per il debutto.

Eiichiro Oda ha aggiunto che non sempre il duro lavoro porta al successo, ma per il momento si vuole godere il suo team di produzione e tutto il cast ai quali augura di ricevere l’apprezzamento che meritano da ogni parte del mondo.

