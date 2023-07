Sorpresa: stasera un nuovo episodio di Invincible, e il trailer della nuova stagione!

A sorpresa Amazon Prime Video rilascerà un nuovo episodio speciale di Invincible questa sera, dopo che sarà proiettato in anteprima alla San Diego Comic-Con.

Al panel di Amazon Prime Video dedicato a Invincible al San Diego Comic-Con 2023 è stato infatti annunciata la data di esordio della seconda stagione di Invincible, ma a sorpresa (anche se qualcosa era trapelato nei calendari delle uscite sui canali social di Prime Video) è stata data la notizia dell’imminente rilascio di un nuovo episodio standalone.

LEGGI ANCHE:



Il fumettista di Invincible realizza un crossover con Uzumaki di Junji Ito

Questo nuovo episodio extra di Invincible è una sorta di storia delle origini di Atom Eve.

Before Season 2 arrives, witness the rise of Samantha Eve Wilkins. INVINCIBLE ATOM EVE, a special origin story episode, drops tonight on @PrimeVideo and screens 10 p.m. PT at SDCC!!! pic.twitter.com/K3EHK5qa08 — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) July 22, 2023

Prima di Invincible Stagione 2, assistete all’ascesa di Atom Eve in questo episodio speciale. Con Steven Yeun, Sandra Oh e J.K. Simmons. Con le voci di Lance Reddick, Stephen Root.

L’episodio andrà in onda in una proiezione speciale questa sera al San Diego Comic-Con, per poi essere pubblicato su Amazon Prime Video poco dopo. Perché non andate a dare un’occhiata? Sarà lì prima di quanto pensiate.

La seconda stagione di Invincible debutterà su Amazon Prime Video il 3 novembre.