Sword Art Online: annunciata la seconda stagione della serie

Sword Art Online rimane una delle serie isekai più conosciute in circolazione, che nasce come una serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, in corso dal 2009. La storia segue le vicende di Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG. Inizialmente Kawahara aveva scritto la serie in forma di web novel sul suo sito web dal 2002 al 2008.

Successivamente Sword Art Online ha riscosso un successo che non è passato inosservato, al punto che sono nati i manga pubblicati da Kadokawa, due serie di light novel spin-off, un film e numerosi videogiochi. E con il presente articolo vogliamo riportare un importante annuncio riguardante Sword Art Online. Infatti l’evento per il 30° anniversario di Dengeki Bunko ha annunciato che la produzione della seconda stagione dell’anime di Sword Art Online intitolato Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online è in fase di produzione. Dunque la serie tornerà con una seconda stagione.

Sword Art Online: Gun Gale Online metterà da parte il protagonista Kirito per seguire gli eventi di Karen Kohiruimaki. Si tratta di una studentessa universitaria alta 183 centimetri. Questo suo tratto fisico la rende molto insicura della sua altezza ed è pessima nell’avere a che fare con le persone nel mondo reale. Entra quindi nel mondo di Gun Gale Online con il suo avatar, Llenn. Questo è alto meno di 150 centimetri e indossa tutto di rosa. Incontra una bellissima giocatrice dalla pelle scura che si fa chiamare Pitohui. Si trovano d’accordo, ma un giorno Pitohui la spinge a partecipare a “Squad Jam”, una variazione a squadre di Battle Royale del torneo Bullet of Bullets.

L’annuncio è accompagnato da un primo trailer che abbiamo riportato in cima al presente articolo. La serie è stata presentata per la prima volta come light novel nel 2014 e continua a pubblicare nuovi capitoli fino ad oggi. La prima stagione della serie spin-off ha debuttato per la prima volta nel 2018. E questo vuol dire che i fan hanno atteso a lungo il grande ritorno di Karen.

Fonte – Comicbook