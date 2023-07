Una delle esclusive Netflix più interessanti è sicuramente quella dedicata all’opera manga di Paru Itagaki, pubblicata in Giappone nel 2020. Conclusasi sia in Italia che in territorio nipponico, durante la fine è stata distribuita la prima stagione anime e fin da subito è diventata una delle punte di diamante della nota piattaforma streaming.

Con questo articolo vogliamo darmi 3 buoni motivi per iniziare questa piccola perla animata, al momento uno dei prodotti per cui vale la pena abbonarsi a Netflix, senza dubbio. La visione di quest’ultimo potrebbe poi portarvi ad approfondire anche il manga, in attesa della terza stagione in uscita nel 2024.

Il manga è stato anche premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Manga Taishō, il Premio culturale Osamu Tezuka e il Premio Kōdansha per i manga nel 2018 e vede lupo Legoshi, uno studente dell’Istituto Cherryton scoprire la sua natura animalesca e carnivora, esplorando i suoi lati mai approfonditi prima.

Beastars: 3 motivi per guardare l’anime originale Netflix

Andiamo quindi a esplorare i tre motivi per cui dovreste guardare questo anime, approfondendo tutte le sfumature appartenenti a tali caratteristiche, senza tralasciare nulla a proposito dell’argomento. Vi ricordiamo che stiamo trattando una lista e non una classifica competitiva, quindi sono tutti e tre sullo stesso livello.

World Building Introspezione maniacale dei personaggi Scene di battaglia mozzafiato

1. World Building

La serie è ambientata in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati, in cui, nonostante la convivenza tra carnivori ed erbivori, vige ancora un certo pregiudizio nei confronti dei primi. La costruzione del mondo di Beastars è davvero uno dei punti di forza più incisivi del prodotto, vista anche la costruzione per quanto riguarda la natura animale degli erbivori e dei carnivori.

Tutto è studiato nei minimi dettagli e sostanzialmente l’autore prende il comportamento e il carattere originale degli animali antropomorfi per fonderli con gli atteggiamenti umani, creando appunto un mondo sfaccettato e popolato da centinaia di specie pronte a vivere alla loro maniera in simbiosi con gli altri.

Il protagonista è il lupo Legoshi, uno studente dell’Istituto Cherryton. Le vicende inizialmente costruite solo all’interno dell’Istituto (dove all’interno vivono animali dall’appetito differente ndr), per poi diramarsi all’esterno, verso il complesso mondo degli animali, per certi versi come accennato molto simile a quello degli umani.

In Beastars vige anche il concetto del razzismo appunto, verso i carnivori, visti in maniera dispregiativa dalla popolazione generale, o meglio, l’avversità degli erbivori verso di essi è senza dubbio uno dei problemi a cui questi animali devono far fronte. Un mondo oscuro, profondo e complesso che si completa con lo sviluppo dei personaggi.

2. Introspezione maniacale dei personaggi – Beastars: 3 motivi per guardare l’anime originale Netflix

Un world building così articolato se vuole mantenere la qualità totale deve spingere anche sullo sviluppo dei personaggi. L’autore del manga (e ovviamente anche l’anime ndr) riesce a gestire al meglio tutti gli animali presenti nella storia, scavando nel profondo di ognuno di essi, facendo trapelare tutte le loro emozioni e desideri nascosti.

Amore, desiderio, violenza, amicizia, dolore, sofferenza e tanto altro vengono analizzati e mostrati dall’autore attraverso i suoi personaggi, anch’essi un grandissimo punto di forza per quanto riguarda la qualità totale della serie. Oltre i principali troviamo un grandissimo approfondimento anche con le figure terziarie della storia, coronando così tutto il lavoro maniacale fatto anche con il world building.

3. Scene di battaglia mozzafiato

Come ogni battle shonen che si rispetti, anche qui abbiamo la possibilità di ammirare delle scene di battaglia davvero ben fatte, grazie anche al sapiente uso della CGI, al momento una delle tecniche più usate per gli anime. La crescita di Legoshi riguarda la sua anima, ma anche la sua natura, quindi le sue doti fisiche da lupo.

Questo conduce verso la seconda stagione ha mostrare delle sequenze di battaglia del protagonista verso altri suoi simili, ovvero carnivori, mostrando al pubblico tutta la sua foga, insieme alle sue enormi capacità. In toto l’animazione non brilla solamente negli scontri ma in generale, visto anche l’accompagnamento musicale in stile jazz.

Ricordiamo che Beastars è possibile guardarlo su Netflix, mentre se volete leggere il manga, lo potete acquistare ovunque data la serializzazione firmata Planet Manga in Italia. Voi avete letto o già visto la storia? Diteci la vostra al riguardo.