Beastars: la stagione finale dell’anime debutterà nel 2024 su Netflix

Beastars un manga shonen scritto e disegnato da Paru Itagaki e pubblicato in Giappone dal 2016 al 2020 sul settimanale Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten. Si tratta di una serie shonen fantasy nata dalla mente della figlia del mangaka del famoso Baki The Grappler.

La serie è ambientata in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati. Qui vige un fortissimo pregiudizio da parte degli erbivori nei confronti dei carnivori, nonostante convivano. Il protagonista della storia è il lupo Legoshi, uno studente dell’Istituto Cherryton. Nonostante il suo aspetto sia minaccioso, il giovane è in realtà estremamente gentile. E per tutta la sua vita è stato temuto ed odiato dagli altri animali proprio a causa dei pregiudizi, a tal punto da esserci abituato. Questa serie ha riscosso un successo importante, attestato da numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Manga Taishō, il Premio culturale Osamu Tezuka e il Premio Kōdansha per i manga nel 2018.

Con il presente articolo vogliamo riportare che Netflix, in occasione dell’atteso evento dell’Anime Expo, ha confermato al suo panel che nel 2024 uscirà l’ultima stagione di Beastars. Considerando il forte seguito che ha conquistato negli anni, questa stagione conclusiva genererà sicuramente tantissima attesa e aspettative alte. L’adattamento anime finale sarà sempre sviluppato dallo studio di animazione Orange Animation, che ha lavorato anche agli adattamenti precedenti.

La prima stagione ha debuttato prima su Fuji Television nel 2019, resa poi disponibile in streaming su Netflix da marzo 2020. Per quanto riguarda invece la seconda stagione, questa è andata in onda dal gennaio a marzo 2021. Quest’ultima è uscita su Netflix doppiata in italiano a luglio 2021.

All’Anime Expo di quest’anno, Netflix ha rivelato alcuni nuovi importanti progetti relativi il mondo dell’anime. Ricordiamo infatti che ha rilasciato un nuovo trailer e una data di uscita per l’attesissimo Pluto di Urusawa. Inoltre ha anche condiviso un nuovo trailer per il live-action Zom 100: Bucket List of The Dead. Quindi Beastars tornerà l’anno prossimo con la stagione finale e questa serie è la preferita del front man dei Maneskin, il quale ha avuto modo di collaborare con la serie shonen.

Fonte – Comicbook