Il Villaggio dei Spadaccini ha concluso il suo adattamento animato, innalzando nuovamente Demon Slayer come uno degli anime più apprezzati degli ultimi tempi.

Come anticipato all’annuncio della quarta stagione il pubblico vedrà l'”arco di addestramento Hashira”, in cui Tanjiro e i suoi amici, Inosuke e Zenitsu, si sottoporranno all’addestramento più difficile di sempre, per cominciare la scalata volta all’eliminazione di Muzan e tutti i suoi demoni.

Così come leggete dal nome del prossimo arco narrativo, i tre protagonisti saranno allenati dagli Hashira, quindi dagli ammazzademoni supremi, per sbloccare e potenziare al meglio tutte le loro abilità volte a porre fine alla minaccia dei demoni una volta e per sempre.

Prima di proseguire con l’articolo vogliamo avvisarvi dei potenziali spoiler presenti di seguito, visto che andiamo a discutere di un video fanmade incentrato sulla parte finale della storia. Quindi se non avete letto il meglio fareste meglio a non proseguire con la lettura.

La clip visionabile qui mostra e adatta in maniera animata “l’Infinity Castle Arc”, la saga dove Tanjiro e gli altri affronteranno i demoni più pericolosi di sempre, facendo rabbrividire il pubblico al solo pensiero. Quindi dopo l’arduo allenamento degli Hashira Tanjiro sarà sicuramente più forte e per questo potrà dare il meglio di se.

Demon Slayer: un corto live action adatta “l’Infinity Castle Arc”

L’arco appena discusso è il penultimo della storia, quindi il tutto avviene prima del gran finale e per questo in versione ufficiale sicuramente arriverà tra qualche anno, visto il ritmo di Ufotable.

Lo studio non ha ancora annunciato dettagli a proposito della quarta stagione, ma come accennato è attualmente in produzione visto anche il successo incredibile della terza stagione. Sapevate che il finale di quest’ultima ha mandato in crash Crunchyroll? Record su record macinati e distrutti con una velocità disarmante.

Fonte Comic Book – Twitter