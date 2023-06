Il finale della terza stagione di Demon Slayer a quanto pare ha mandato in tilt Crunchyroll durante la pubblicazione dell’ultimo episodio in simulcast, così come abbiamo modo di leggere su Comic Book. Infatti da questa fonte leggiamo anche uno degli ultimi aggiornamenti della piattaforma streaming:

“Alcuni utenti potrebbero avere problemi nell’utilizzo di Crunchyroll in questo momento, ma il nostro team è consapevole e sta lavorando per risolvere la situazione il prima possibile! Grazie per la vostra pazienza”.

L’hype creata per il gran finale della serie si è fatto sentire e così come abbiamo avuto prova oggi il pubblico intorno all’anime e davvero vasto e cresce ogni giorno sempre di più.

Non ci sono motivi specifici del crash ma senza dubbio è dovuto alla presenza della troppa utenza in contemporanea sullo stesso server, come accade spesso anche con i siti di acquisto. Nonostante la grandezza della nota piattaforma streaming Demon Slayer è riuscita comunque a mandare in tilt tutto, dimostrando ancora una volta il suo successo.

Molto probabilmente gran parte dell’utenza non ha voluto attendere per godersi il finale, non solo per la curiosità ma anche per evitare spoiler della storia, con i social sempre più diffusi come ben sappiamo.

Demon Slayer 3: il finale di stagione manda in crash Crunchyroll

In poche parole è come se tutti gli appassionati si sono fiondati su Crunchyroll dando la priorità assoluta proprio al finale di stagione di Demon Slayer, come ben sapete una delle serie con più fan degli ultimi anni, dove anche il film a lui dedicato al momento detiene il record come il più visto di sempre nel panorama anime.

Al momento Crunchyroll non ha ancora confermato la massima risoluzione del problema e che quindi, molti utenti potrebbero ancora riscontrare dei problemi all’interno della visione/sintonizzazione dell’ultimo episodio della nuova stagione del noto battle shonen. Cosa ne pensate della situazione?

