Demon Slayer: la terza stagione rivela il nuovo potere di Nezuko

La terza stagione anime di Demon Slayer si è conclusa e lo ha fatto in modo esplosivo, come ci si poteva aspettare. Dall’inizio dell’arco narrativo de Il Villaggio dei Forgiatori di Katana, tutti gli occhi dei fan erano puntati su Tanjiro e sua sorella Nezuko. Nella stagione precedente i fratelli protagonisti della serie si sono ritrovati in grosse difficoltà, ma sono comunque riusciti a superare gli ostici avversari. E lo stesso è accaduto contro La Luna Crescente Hantengu, ma oggi riportiamo che il finale della terza stagione ha rivelato il nuovo potere di Nezuko Kamado.

Prima di proseguire vogliamo specificare che il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Quindi consigliamo a coloro che non hanno ancora visto questo episodio di non proseguire ulteriormente con la lettura.

Come tutti i fan possono immaginare, il finale di 70 minuti della stagione 3 di Demon Slayer ha mostrato la conclusione dello scontro contro l’ultima Luna Crescente rimasta in vita. Dopo la vittoria di Muichiro contro Gyokko, toccava a Tanjiro abbattere Hantengu, e per farlo si affida al supporto di Nezuko. Ad un tratto, quando il sole ha iniziato a sorgere, i due non sapevano cosa fare dopo. E proprio in questa fase, Nezuko decide di esporsi al sole per salvare tutti.

I fan di Demon Slayer sanno però, che fare una cosa del genere per un demone equivale a morire. E Tanjiro resta incredulo. Credeva infatti di perdere sua sorella, ma ovviamente questo scenario non si è verificato. Nezuko infatti riesce a guarire dai danni provocati dal sole e a tornare da Tanjiro, che resta completamente sotto shock.

Si scopre che Nezuko è un demone prescelto e ora gode della capacità di resistere alla luce solare. Questo è esattamente lo stesso dono che Muzan ha cercato per anni, spingendolo impossessarsi di questa incredibile capacità. Ora, Nezuko ha questo dono rarissimo quindi Muzan si interesserà pericolosamente alla sorella di Tanjiro per via di questo potere.

La terza stagione di Demon Slayer si è conclusa, quindi i fan potranno vedere gli sviluppi della serie sul piccolo schermo nella prossima stagione animata. Infatti la serie tornerà con la quarta stagione, che sarà incentrata sull’arco dell’allenamento del Pilastro. Al momento, non abbiamo modo di riportare un data o una finestra di uscita, ma i fan sperano che Ufotable possa rilasciare presto un aggiornamento sulla quarta stagione.

Fonte – Comicbook