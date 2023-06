One Piece è un manga shonen ricco di azione e di colpi di scena che si concentra sul viaggio del protagonista principale di nome Monkey D. Luffy, che sogna di diventare il Re dei Pirati. Rufy, oltre ad essere il protagonista della serie è anche il capitano dei Pirati di Cappello di paglia, quindi il membro più forte dell’equipaggio.

Tiene molto ai suoi compagni e ha soprattutto un senso spiccato della giustizia. Quando questa viene a mancare, Rufy non si tira indietro per dare una lezione ai più malvagi e senza scrupoli. Ma, quando non combatte contro i suoi nemici o non si trova a dover salvare i suoi amici, Rufy è solitamente un personaggio allegro, buffo, a volte ingenuo ma soprattutto divertente. Tutto quello che vuole è creare una situazione di festa e di felicità e non si tira mai indietro ai momenti di festa e giocosità. Rufy è quindi, senza dubbi, uno dei personaggi più divertenti di One Piece, sia in situazioni tranquille, che in situazioni dove è magari richiesta serietà.

E infatti, con il presente articolo il nostro obiettivo è quello di individuare i 5 momenti più divertenti di Rufy in One Piece.

One Piece – I 5 momenti più divertenti di Rufy

5) IL TRAVESTIMENTO PER IL TORNEO AL COLOSSEO DI DRESSROSA

Nell’arco di Dressrosa, i pirati di Cappello di Paglia si trovano ad affrontare uno dei membri della flotta dei sette, ossia Donquixote Doflamingo. Tuttavia, per farlo, tutti loro dovevano agire senza rivelare la loro identità e per farlo avevano deciso di travestirsi. E per questo uno dei momenti più divertenti di Rufy segue la decisione di partecipare al torneo, chiamato la corrida, nonché un torneo organizzato al colosseo di Dressrosa. Il suo obiettivo era impossessarsi del Frutto del Diavolo Foco Foco, che apparteneva a Ace, suo fratello. E per partecipare si iscrive al torneo travestendosi da vecchietto, che ricorda il design di maestro Muten di Dragon Ball.

Non poteva lasciare che il frutto del diavolo finisse nelle mani sbagliate proprio perché apparteneva al suo defunto fratello. Anche il momento dell’iscrizione è esilarante. Infatti durante la compilazione del modulo, Rufy stava per scrivere il suo vero nome, ma per fortuna uno schiaffo di Franky lo ha portato a inventare come nome falso, Lucy.

4) NON SUBISCE GLI EFFETTI DEL FRUTTO DEL DIAVOLO MERO MERO

Rufy è sicuramente uno dei personaggi più particolari di sempre e la sua ingenuità lo rende tra i più divertenti della serie di oda. Il mangaka, inoltre ha sempre confessato di sentirsi in imbarazzo a disegnare alcune scene romantiche e in effetti non sono mai presenti in One Piece. Tuttavia Rufy ha un’ammiratrice e il suo nome è Boa Hancock, l’imperatrice di Amazon Lily e il capitano delle Piratesse Kuja. Questo personaggio rilevante ha i poteri del Frutto del Diavolo Mero Mero di tipo Paramisha. Quando utilizza il suo potere su chi è anche lievemente attratto da lei, li pietrifica. Ciò può essere evitato solo se provano paura o dolore. Tuttavia quando lei prova a usare i suoi poteri su Rufy questi non funzionano. E non perché lui abbia paura di lei, ma semplicemente non ne è attratto. Quello che più diverte è il suo non capire i sentimenti dell’Imperatrice.

3) SI FIDA TROPPO FACILMENTE DEI SUOI ALLEATI

Il protagonista principale di One Piece è caratterizzato da un’estrema semplicità mentale al punto da stupire tanto i suoi amici quanto i suoi nemici. Si entusiasma facilemente per cose banali e resta confuso da concetti basilari. Si tratta attualmente di uno dei quattro Imperatori del Mare, tuttavia se non fosse per il supporto dei suoi compagni cadrebbe facilmente in alcune trappole pericolose che non riuscirebbe a scovare da solo. Infatti un altro aspetto divertente di Rufy è il fidarsi facilmente dei suoi alleati. Durante l’arco di Dressrosa, accetta di allearsi con Law, del quale effettivamente non ci poteva fidare in quanto i pirati hanno sempre doppi fini. Quando Robin le chiede se sia sicuro che Law non lo tradirà, Rufy glielo chiede direttamente. E quando Law gli risponde che non l’avrebbe tradito lui ci crede senza aver dubbi.

2) RIPORTARE UNO ZOMBIE SOTTO TERRA

Thriller Bark è sicuramente uno degli archi più divertenti di One Piece. Ci sono molti momenti esilaranti e probabilmente il più divertente è quello in cui Rufy nel vedere uno zombie uscire da sotto terra, invece di spaventarsi si avvicina e cerca di spingerlo di nuovo nella sua tomba.

Chiaramente non ci riesce dato che poi lo zombie si rialza per affrontarlo in quanto bersaglio generale. Per di più Rufy non ha mai capito che si trattasse di uno zombie, infatti credeva che su Thriller Bark ci fossero solo tanti vecchi con brutte ferite.

1) LE IMITAZIONI DI ZORO E SANJI

La ciurma di Rufy è la più bizzarra della serie e su questo non ci sono dubbi. Questo non solo per via dei design che Oda ha disegnato ma anche per le loro personalità e Rufy da’ il meglio di sé quando imita Zoro e Sanji. La loro reazione è altrettanto divertente in quanto, non sopportando di essere derisi, non fanno che ribellarsi e colpire il loro capitano.