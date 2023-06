Street Fighter VI e la grande citazione a Dragon Ball

Il sesto capitolo di Street Fighter sta facendo faville e oltre ad ottenere dei voti altissimi ovunque a quanto pare riesce anche a gestire bene le citazioni, così come abbiamo modo di leggere su Comic Book. Un fan accanito ha scoperto con grande abilità una reference a Dragon Ball, così come potete vedere in calce a queste righe.

Il tutto è stato condiviso su Reddit e come accennato non parliamo di illustrazioni, tributi o altro, ma di una vera e propria citazione presente nel gioco in questione.

I giocatori hanno scoperto la referenza durante la massimizzazione del rapporto con Blanka (un guerriero iconico del franchise ndr), dove come skin speciale si sblocca proprio la tuta classica di Goku.

Di certo non è facile notare tale immagine, data la presenza di altri personaggi all’interno dello schermo anche se molto facilmente riusciamo a intuire la tuta di Blanka ispirata proprio al mondo di Dragon Ball. Il costume arancione-blu di Goku e i suoi capelli sono stati schiariti per imitare lo stile iconico di Super Saiyan 3, vedere per credere:

Street Fighter VI è stato pubblicato da Capcom il 2 giugno. Il gioco è disponibile su Microsoft, PlayStation 4/5 e Xbox Series X/S. Per quanto riguarda Dragon Ball, il manga sta continuando con Super, senza che quest’ultima abbia nuove trasposizioni animate.

Il manga sta procedendo con nuovi archi al di fuori dell’anime, creando dell’ottimo materiale per un futuro radioso e interessante.

Inoltre potete leggere gratuitamente gli ultimi capitoli tramite l’applicazione Shonen Jump o Manga Plus. Il tributo è sicuramente molto interessante e pone Dragon Ball ancora una volta come uno dei capisaldi della cultura pop.

Sarebbe bello un corssover tra Dragon Ball e Street Fighter, specie se andiamo a considerare che ambi i franchise rispecchiano lo stesso stile quanto si parla di lotta e via discorrendo. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Reddit