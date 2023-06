Demon Slayer ricorda un momento iconico di Dragon Ball nell’ultimo episodio

Demon Slayer è tornato quest’anno con l’attesissima terza terza stagione, che si intitola il Villaggio dei Forgiatori di Katana. E questa settimana l’ultimo episodio pubblicato ha puntato i riflettori su Muichiro. Il Pilastro della Nebbia ha emozionato tutti i fan della serie nel momento in cui ha ricordato il suo tragico passato. E il ricordo di questo evento sconvolgente nella sua vita ha provocato il risveglio di un marchio che ha aumentato le sue capacità combattive. Il fandom ha potuto quindi assistere alla conclusione dello scontro tra Tokito Muichiro e la Luna crescente Gyokko.

Proprio in merito a questo vogliamo riportare un aggiornamento interessante legato alla fine della lotta tra i due personaggi, in quanto pare che lajl momento conclusivo ricordi una scena iconica di Dragon Ball. Infatti molti fan pensano che la mossa finale provenga da Dragon Ball Z. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Onlyfact_s. Seguendo questo link è possibile arrivare alla fonte e visionarne il contenuto.

Come è possibile vedere, è comprensibile il motivo per cui i fan hanno subito teorizzato addirittura a un tributo di Demon Slayer a Dragon Ball Z. Di fatti Muichiro sconfigge definitivamente Gyokko esattamente come Trunks dal futuro si è sbarazzato di Freezer. Il Pilastro della Nebbia ha affettato la Luna Crescente, che a sua volta non smetteva di lamentarsi, proprio come Mecha Frieza in passato.

Entrambi hanno usato rapidamente la spada per sconfiggere il nemico, e la coreografia del combattimento qui è piuttosto simile. Le due scene condividono una sensazione simile, come anche l’atmosfera. Muichiro e Trunks sono entrambi spadaccini ed entrambi smettono completamente di ascoltare il loro nemico sconfitto. Gyokko fa quindi la stessa fine di Freezer.

Queste due scene hanno la stessa dinamica del rapidissimo scontro di Mecha Freezer e Trunks dal Futuro. L’unica differenza è che il figlio di Bulma e Vegeta è decisamente più emotivo rispetto al Pilastro della Nebbia di Demon Slayer, ma entrambi provengono da ambienti difficili. L’adattamento della terza stagione animata di Demon Slayer ha debuttato il 9 aprile di quest’anno e tutti gli episodi sono disponibili sottotitolati in italiano su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook