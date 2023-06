Crayon Shin-chan: poster e trailer pubblicati per il nuovo film in 3DCG

Crayon Shin-chan, così come leggiamo su Comic Book, è pronto a fare il suo debutto con il suo primo lungometraggio 3DCGI dove la storica serie finalmente farà anch’essa capolino all’interno di questo nuovo mondo inerente all’arte animata nipponica.

Il pubblico ha avuto un assaggio di New Dimension! Crayon Shin-chan the Movie Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ grazie a un nuovo poster pubblicato e un trailer condiviso, che ha ovviamente enfatizzato il prossimo film dedicato a una delle serie giapponesi per famiglie più longeve di sempre.

Nel video gli appassionati possono anche ascoltare la sigla, “Future is Yours” eseguita da Sambomaster, insieme alla tecnica usata per animare il noto personaggio. Crayon Shin-chan the Movie Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ al momento è previsto per il 4 agosto in Giappone, con una data internazionale non ancora condivisa.

Dopo sette anni di duro lavoro il progetto ha i seguenti addetti ai lavori: Hitoshi One ha diretto e scritto il film, mentre Shirogumi ha prodotto la nuova animazione 3DCG.

Oltre al cast dell’anime che ritorna, il nuovo film include le guest star Tori Matsuzaka nel ruolo di Mitsuru Hiriya, Mogura Suzuki nel ruolo del Professor Ikebukuro, Katamari Mizukawa nel ruolo di Nusuttoradamus II e Akari Kito nel ruolo di Negiko Shintani.

New Dimension! Crayon Shin-chan the Movie Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ lancia un classico dell’animazione vecchia scuola nel mondo del 3DCGI cavalcando l’onda di Dragon Ball e The First Slam Dunk.

Il film si presenta in maniera dinamica e divertente, in pieno stile Shin-Chan e insieme a questo troviamo anche un bello spunto per quanto riguarda la storia. Il pubblico giapponese in estate sicuramente vivrà un paio di ore in totale spensieratezza, vista la leggerezza del prodotto in questione.

Fonte Comic Book