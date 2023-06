One Piece – Netflix: l’attore di Sanji parla del suo ruolo con un messaggio

One Piece è pronto a debuttare per la prima volta in assoluto con l’adattamento live-action di Netflix entro la fine dell’anno. E oggi vogliamo riportare il messaggio dell’attore che interpreta Sanji, che ha esaltato il suo ruolo e il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia. Il progetto del live-action di One Piece è in lavorazione da un po’ di anni ormai e di recente abbiamo riportato un aggiornamento importante rilasciato da Eiichiro Oda stesso. La parte saliente è che fino a quando il mangaka non sarà soddisfatto, il live-action non sarà rilasciato.

Non ci è ancora dato conoscere la data di uscita ufficiale del nuovo progetto di One Piece, ma l’attore che interpreta Sanji, Taz Skylar, ha recentemente parlato del suo ruolo in un’intervista con Zero Nine Magazine. Ha parlato molto bene del il ruolo di Sanji, rivelando anche quanto lavoro ha fatto per prepararsi a questo ruolo ed essere fedele a tutte le piccole stranezze di Sanji nel live-action.

L’attore ha condiviso che ogni altro personaggio ha un’oggetto esterno con cui deve esercitarsi. Tuttavia, nel suo caso, non ha potuto imparare a usare questo oggetto fino a quando non è diventato necessario. Chiaramente Skylar si riferisce a come ha adattato lo stile di combattimento di Sanji alla serie Netflix. “Capire la meccanica dei calci, ad esempio, non conta se non si riesce a raggiungere l’obiettivo. È stata un’esperienza impegnativa, la cosa più difficile che abbia mai fatto” ha confessato l’attore. Cucinare non era un problema perché si può sempre imparare. “Combinare gli ingredienti è diverso dall’usare un coltello in modo efficiente” aggiunge per chiarire il suo messaggio.

Anche l’addestramento per le scene di cucina ha richiesto molto tempo e impegno. Infatti in Sud Africa, l’addestramento inizialmente era di un’ora al giorno e gradualmente è aumentato a due, quattro, sei e infine otto ore al giorno. È stato quindi un processo rigoroso che ha richiesto dedizione e perseveranza. Per quanto riguarda le aspettative dei fan di One Piece per la nuova serie Netflix, la risposta di Skylar è stata quella di lavorare il più duramente possibile. Fa capire che non ha mai lavorato così intensamente prima di questo progetto live-action.

