One Piece: il live-action non uscirà fino a quando Oda non sarà soddisfatto

Attualmente uno dei progetti più attesi di One Piece da parte di tutti i fan è il primo adattamento live-action di Netflix. Ma con il presente articolo riportiamo che Eiichiro Oda ha rivelato che non darà la sua approvazione alla nuova serie fino a quando non sarà completamente soddisfatto.

Gli adattamenti live-action di Netflix possono essere dei casi di successo o di fallimento. Questo accade perché mentre ci sono degli ottimi esempi di anime o manga portati sullo schermo, ce ne sono altrettanti presi di mira dai fan o persino dai rispettivi mangaka. E dato che Oda stesso è fortemente coinvolto nel progetto al punto da non consentire il rilascio se non sarà soddisfatto, chiaramente porta l’attenzione di tutti sulla serie live-action.

A inizio 2023 avevamo riportato che il live-action di Netflix sarebbe uscito quest’anno, ma ora non vi è più questa sicurezza. Questo perché Eiichiro Oda ha condiviso un aggiornamento, pronunciando parole che lasciavano presagire che l’attesa per il live-action sarà più lunga del previsto. Infatti nella sua recente lettera, ha fatto presente che il team che lavora alla serie sta rispettando i suoi desideri. Hanno infatti “promesso” a Oda che non rilasceranno la serie fino a quando non ne sarebbe stato pienamente soddisfatto.

Oda considera questo progetto la sua ultima possibilità di portare One Piece in tutto il mondo, considerando la sua aspettativa di vita. È anche determinato a supervisionare gli sviluppi mentre è ancora attivo. Queste parole chiariscono il motivo per cui la serie è in sviluppo da così tanto tempo dal suo primo annuncio. Il mangaka ha anche sottolineato l’enorme supporto che Neflix non gli ha mai fatto mancare. Infatti dal 2016 il servizio di streaming ha investito enormi risorse per la produzione. “È vero che è stato annunciato che l’uscita del live-action era prevista per il 2023, ma avevano promesso che non lo avremmo lanciato finché non fossi soddisfatto” dice Oda.

Abbiamo anche riportato che il live-action sarà composto da 8 episodi. Quindi ci sono molti dettagli già conclusi e si può sperare che il team che lavora alla serie Netflix sia impegnata con gli ultimi dettagli. Ad oggi si può solo dire che bisogna aspettare, tenendo bene a mente che il giudizio di Oda sarà determinante per il rilascio del live-action.

Fonte – Comicbook