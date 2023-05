Ci siamo: il live action Netflix sta prendendo forma ormai e passo dopo passo stiamo avendo l’opportunità di ricevere sempre più dettagli al riguardo, anche se dopo le prime fugaci immagini non abbiamo più ricevuto nulla a proposito.

Quello che sappiamo però riguarda la fine delle riprese e abbiamo conferma della post-produzione dei primi episodi televisivi con al centro anche lo stesso Eiichiro Oda. In collaborazione con Tomorrow Studios il sensei vuole donare un prodotto degno al suo pubblico, anche se per farlo si sta concedendo tantissimo tempo.

Ora, dopo altre settimane di silenzio ecco che arriva una lettera di aggiornamento dell’autore, comprensiva anche di alcuni mini dettagli riguardanti la lavorazione del live action Netflix.

L’autore ha descritto anche la difficoltà nel trasporre e adattare l tutto, confermando una prima impressione non troppo positiva, cambiando il tutto in corso d’opera: la sua idea è cambiata in positivo, così come possiamo leggere dalla lettera in calce descritta su Comic Book:

One Piece: arrivano aggiornamenti e dettagli dal live action Netflix

“Ho lavorato con Netflix e lo Studio di produzione per davvero molto tempo e passo dopo passo ho compreso le difficoltà nel’adattare tutto nel miglior modo possibile, cercando di accaparrare tutto il pubblico possibile. I metodi di scrittura, di messa in scena, sono totalmente diversi, quindi inizialmente avevo tantissimi dubbi al riguardo. Mi sono chiesto: “ma può funzionare One Piece con una produzione straniera?” Beh, lavorando con professionalità, dedizione e determinazione, alla fine abbiamo trovato un giusto punto di incontro e finalmente ci siamo! Questa è forse l’ultima occasione per diffondere la mia storia in tutto il mondo, anche per questo ci stiamo lavorando dal 2016. Da quel momento Netflix ha impiegato tantissime risorse e finalmente nel 2023 potrete visionare il frutto dei nostri sforzi con questa serie live action composta da 8 episodi!”

Voi cosa ne pensate? Oda sembra davvero soddisfatto del risultato, nonostante i primi dubbi al riguardo.

