One Piece: Eiichiro Oda parla della sua esperienza nel live-action di Netflix

One Piece quest’anno sorprenderà i suoi fan con il primo adattamento live-action di Netflix. L’attesa si fa sempre più impaziente e come anche il desiderio di aggiornamenti. Netflix sta lavorando con Tomorrow Studios e il mangaka della serie Eiichiro Oda.

Dal suo annuncio, il progetto ha avuto un andamento costante in termini di sviluppo e, naturalmente, i fan sono molto attenti a ogni possibile aggiornamento, visto che ora si trova nella fase di post-produzione. E con il presente articolo siamo felici di riportare un aggiornamento sul live-action attraverso una lettera scritta da Eiichiro Oda stesso.

Grazie a Netflix, Oda ha appena rilasciato una nuova lettera ai fan legata al futuro live-action di One Piece. Il mangaka conferma di aver risolto le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la realizzazione del progetto. Ha anche ammesso che inizialmente non era sicuro che un adattamento live-action potesse funzionare, ma da allora la sua idea è cambiata completamente.

“Lavoro con Tomorrow Studios e Netflix da un po’ di tempo ormai. Anche se capiscono ciascuno dei personaggi, ovviamente veniamo da culture molto diverse, quindi quando si tratta di intrattenimento, abbiamo codici, set di abilità e obiettivi” dice il famoso mangaka. Ammette che a volte potrebbe essere frustrante per entrambe le parti. Il suo tormento iniziale era di non riuscirsi a spiegare come mai non riuscivano a essere sulla stessa lunghezza d’onda anche se cercavano di arrivare tutti allo stesso punto. “C’è stato anche un momento in cui ho pensato se fosse possibile una produzione straniera?” scrive Oda.

Superata poi questa fase, Oda conferma di aver lavorato duramente per tutto questo tempo. E ora, ogni persona coinvolta, lavora in perfetta sincronia. “Finalmente ci siamo!!” esclama il mangaka. Secondo Oda, considerando la sua aspettativa di vita, questa rappresenta l’ultima occasione per portare One Piece in tutto il mondo. Per questo vuole riuscire a supervisionare le cose mentre è ancora attivo. Per questo motivo ha accettato l’adattamento live-action di One Piece nel 2016.

Da allora, Netflix ha impegnato enormi risorse nella produzione. La novità che riportiamo è legata all’uscita. Tutti sappiamo che debutterà nel 2023, ma Oda dice che avevano promesso che fino a quando non sarebbe stato soddisfatto, non lo avrebbero lanciato. Parla infine di tutto il cast e la troupe, che amano totalmente One Piece. “Siamo nel processo finale per finire tutti gli 8 episodi! Presto salperemo!” conclude Oda.

