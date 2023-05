Dragon Ball Super ormai è nelle mani di Toyotaro per quanto riguarda la controparte artistica, e da qualche mese a questa parte l’artista si sta ponendo al suo pubblico con una illustrazione mensile, volta a mettere in risalto tutti i personaggi dell’enorme roster del franchise, donando così una visione personale del tutto.

Dopo alcuni personaggi non canonici ecco che la scia illustrativa continua, con questa versione visionabile in calce di Turles, uno dei villain più amati dal pubblico. Infatti dopo l’inserimento di Broly all’interno della timeline principale, sicuramente potrebbe arrivare qualche altro guerriero non canon, come quello citato in questa sede.

Proprio come Cooler, Broly, Garlic Jr. e tanti altri questa versione alternativa di Goku (visto il design molto simile al protagonista ndr), ovvero Turles, ha fatto capolino per la prima volta all’interno del film Dragon Ball Z – La grande battaglia per il destino del mondo, dove quest’ultimo è il nemico principale dei guerrieri Z.

La pellicola è del 1990 ed è il terzo film dedicato al franchise animato di Dragon Ball Z. Tramite spin-off e videogiochi vari, il personaggio di Turles è diventato un’icona immutabile del brand, talmente tanto da diventare uno dei personaggi preferiti del pubblico.

In calce come accennato è presente l’illustrazione del mese di aprile di Toyotaro, l’attuale disegnatore del manga di Dragon Ball Super, così come leggiamo su Comic Book:

Dragon Ball Super: Toyotaro mostra la sua versione di Turles

April’s special illustration By Toyotaro is Turles! pic.twitter.com/Hrd6WtSSVw — Hype (@DbsHype) May 3, 2023

L’illustrazione è classica e si presenta in stile bianco e nero, così come tutte le altre appena pubblicate. Il personaggio viene raffigurato di fronte che mangia il frutto del Sacro Albero dello Spirito, quello che gli aumenta la potenza all’interno del film mettendo in difficoltà il nostro Goku.

Anche se queste illustrazioni non sono indizi per quanto riguarda i prossimi personaggi non canonici che saranno inseriti nella timeline principale, la speranza di un inserimento del genere non è un male per il pubblico, visto l’apprezzamento verso questo personaggio.

