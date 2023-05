One Piece è pieno di aneddoti meravigliosi, specie se andiamo a considerare tutti gli anni di serializzazione dedicatigli da Eiichiro Oda, al momento alle prese con la parte finale della storia, anche se sostanzialmente abbiamo solamente la basi: è l’inizio della fine in pratica.

Detto questo l’aneddoto che racconteremo oggi risale al 1997, quando in terra nipponica le fumetterie ospitavano il primo e storico volume di One Piece, dopo una grande scalata di un allora giovanissimo Eiichiro nel complesso e competitivo mondo dei mangaka.

Così come leggiamo sul sempreverde @Sandman_AP, un noto profilo Twitter che condivide chicche del genere scopriamo un bellissimo aneddoto forse già noto al pubblico di vecchia data, anche se fa bene rispolverarlo anche per chi si sta approcciando ora all’epopea piratesca.

Come dicevamo all’epoca della pubblicazione del primo numero di One Piece nel 1997 l’editor e lo stesso Eiichiiro Oda si nascondevano nelle fumetterie per vedere se One Piece veniva acquistato, tentando di carpire anche qualche primo parere al riguardo da qualcuno che lo aveva già letto.

