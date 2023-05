Sanji vs Queen: data di uscita e anteprima dell’episodio 1061 di One Piece

L’adattamento anime di One Piece sta raggiungendo la fase più importante della saga di Wano. Prima di arrivare al momento tanto atteso riguardante Rufy, Zoro e Sanji stanno conquistando tutti gli appassionati nei rispettivi scontri contro King e Queen. Dopo l’episodio su Zoro, quello successivo si concentrerà sul cuoco della ciurma.

Il suo avversario è una Superstar dei Pirati delle cento bestie e non è la prima volta che i due si affrontano. La stazza e la potenza di Queen sono una grossa spina nel fianco per Sanji, ma ora finalmente anche il loro scontro sta per concludersi. Infatti il culmine della battaglia è all’orizzonte e oggi riportiamo la data di uscita dell’episodio 1061 e la sua anticipazione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sanji vs Queen is being promoted like a broadcasted match all across Japan #OnePiece pic.twitter.com/SIX1enpnBP — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 1, 2023

Come si può vedere sopra, è stato pubblicato un nuovo promo dell’episodio 1061 di One Piece. Questo riguarda Sanji e il suo avversario Queen. L’anteprima è intensa ed è molto simile a quella di un combattimento UFC. La battaglia sta per concludersi e ovviamente, l’uomo di Kaido attaccherà ancora più duramente. Il titolo dell’episodio sarà “Il colpo del diavolo! Sanji vs Queen” e andrà in onda il 7 maggio.

Naturalmente, i fan di One Piece sono ansiosi di vedere Sanji in azione dopo Zoro. Quest’ultimo infatti, si è reso protagonista nell’episodio 1060 di One Piece. Durante il violento scontro contro King, Zoro è riuscito a scatenare l’Haki del Conquistatore. Sembra che la sua nuova spada, Enma, sia stata determinante nel sbloccare il suo potere.

Episodio dopo episodio, gli eventi di Wano stanno per raggiungere uno dei momenti più attesi dall’intero fandom. Chi ha letto il manga è consapevole del fatto che Rufy ha risvegliato il vero potere del suo Frutto del Diavolo contro Kaido. E manca sempre meno a questo momento sul piccolo schermo. Ma prima di quel momento, come anche alla conclusione della saga, ci vorrà ancora un po’.

Per quanto riguarda il manga, One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e i pirati di Cappello di Paglia sono coinvolti in una nuova avventura.

Fonte – Comicbook