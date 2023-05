Saint Seiya: una nuova clip anticipa lo scontro principale del live-action

Il debutto cinematografico di Knights of the Zodiac, noto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco, farà il suo debutto in tutti i cinema italiani il 26 giugno con Saint Seiya: The Beginning. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare una clip di uno dei principali combattimenti che saranno presenti nell’adattamento live-action. Attualmente Saint Seiya: The Beginning ha già debuttato nel paese del Sol Levante il 28 aprile. E man mano sarà distribuito anche in tutte le sale internazionali.

Il film live-action di Saint Seiya celebra quindi il suo attuale successo in Giappone con una nuova clip speciale. Questa, visibile in cima al presente articolo, mostra un combattimento tra il protagonista Seiya, interpretato da Mackenkyu e Nero, interpretato da Diego Tinoco. È probabile che questa clip che abbiamo condiviso, rappresenti la parte culminante dello scontro, dato che entrambi si trovano nelle loro forme complete di Cavaliere. Non vi è nessun certezza però, in quanto si tratta semplicemente di un’anticipazione per preparare tutti gli appassionati a quello che assisteranno nel live-action.

Tomek Baginski dirige l’adattamento live-action di Saint Seiya: The Beginning per Toei Animation con Andy Cheng di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Quest’ultimo si occupa del coordinamento degli stunt e dei combattimenti, e gli sceneggiatori sono Josh Campbell e Matt Stuecken. Gli attori scelti per il live-action de I Cavalieri dello Zodiaco sono Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean.

Prodotto da Toei Animation e basato sul sensazionale anime internazionale, Saint Seiya arriva sul grande schermo con il suo primo progetto live-action. Seiya, interpretato da Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo combattendo per contanti mentre cerca la sorella rapita. La sua vita cambia quando durante uno dei suoi combattimenti ricorre inconsapevolmente a poteri mistici che non sapeva di avere. Quindi Seiya si ritrova catapultato in un mondo di santi in guerra, un antico addestramento magico e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.