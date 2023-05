Nella terza giornata del Comicon Napoli 2023 Star Comics ha annunciato altri succosi titoli, successivamente a quelli ufficializzati durante la prima giornata della manifestazione.

MARRIAGETOXIN

di Jomyakun, Mizuki Yoda

4 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

INVERNO 2024

Gero è il successore designato di una famiglia di sicari tra le più eminenti del mondo della malavita, allevato sin da bambino per perfezionare tutte le tecniche di assassinio che gli vengono insegnate. A causa di questo, però, il ragazzo è convinto di non potere avere successo con le donne e di non potersi mai sposare.

Da Shonen Jump+ arriva un esplosivo mix di azione e commedia romantica, nominato al Next Manga Award!

Oltre all’edizione regular, sarà disponibile anche una speciale edizione variant cover, raccolta all’interno di un cofanetto insieme a gadget esclusivi!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE

di Keigo Maki

20 volumi, completa

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

La vita di Yuu Izumi è una successione di incidenti di ogni genere. Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo… e sembra avere occhi solo per lui! Un bel giorno, il ragazzo inizia a uscire con la bellissima Micchon Shikimori, una ragazza piena di qualità: è dolce, tenera, pazzamente innamorata… ma può diventare anche terrificante e minacciosa quando si tratta di proteggere il suo ragazzo!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS

di Sumio Aono, Inori

5 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

INVERNO 2024

Rei Ohashi è una ragazza come tante: un lavoro da impiegata e una grande passione per i videogiochi otome. Un giorno, però, si risveglia scoprendo di essere diventata la protagonista del suo gioco preferito! In quanto tale, avrebbe la possibilità di far cadere ai suoi piedi ognuno dei numerosi, splendidi pretendenti maschi.

PINK HEART JAM

di Shikke

2 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

INVERNO 2024

La vita universitaria sembra fatta apposta per Yuki Haiga: il ragazzo, proveniente dalla campagna, si è adattato rapidamente e grazie al suo carattere socievole si è fatto subito benvolere da chiunque. L’incontro con l’affascinante musicista Ryo Kanae colpisce profondamente Yuki e lo induce anche a riflettere sulle proprie preferenze sessuali e sulla propria identità.

I due volumi che compongono la serie saranno disponibili in due edizioni, una regular e una limited, entrambe racchiuse in un pratico box da collezione. L’edizione regular dei due volumi sarà raccolta nel classico cofanetto che i lettori della collana Queer hanno già amato e apprezzato, mentre l’edizione limited racchiuderà all’interno di un box deluxe i due volumi in edizione variant cover e dei gadget esclusivi!

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI

di Anashin

3 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

La persona del destino, l’anima gemella… è ciò che Yuki sogna ogni giorno, da quando si è trasferita a Tokyo per frequentare l’università. Per aiutarla, la sua migliore amica riesce con grande fatica a portarla con sé in un locale, ma Yuki si sente a disagio, del tutto fuori dal suo elemento.

