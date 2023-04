Anche Star Comics ha coronato la prima giornata di Napoli Comicon 2023 con quattro nuovi annunci manga davvero interessanti, che vi saranno mostrati in calce:

ARIA THE MASTERPIECE

di Kozue Amano

7 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

In un lontano futuro, l’umanità ha completamente terraformato Marte, rendendolo un pianeta oceanico, e l’ha ribatezzato Aqua. Qui si trova la città di Neo Venezia, con i suoi trafficati canali solcati da suggestive gondole. Quella della gondoliera, o ondine, è una professione incredibilmente prestigiosa e Akari Mizunashi ne ha fatto un sogno: per realizzarlo, è pronta a cominciare il suo apprendistato!

SANJI’S FOOD WARS! SHOKUGEKI NO SANJI

di Eiichiro Oda, Yuto Tsukuda, Shun Saeki

1 volume, concluso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

A bordo del celeberrimo ristorante galleggiante Baratie non ci si annoia mai! L’equipaggio, infatti, è composto da veri specialisti della cucina che, per quanto un po’ eccentrici e maneschi, non temono confronti quando si tratta di servire i clienti.

Ma una donna con fama di severo critico gastronomico mette a dura prova l’intero staff! Riuscire a strabiliarla con un menù sensazionale è una sfida degna di Sanji, il futuro cuoco della ciurma di Cappello di Paglia!

Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori di Food Wars – Shokugeki no Soma, firmano un memorabile spin off di ONE PIECE, in cui il migliore cuoco pirata di tutti i mari è il protagonista assoluto!

ONE PIECE EPISODE A

di Eiichiro Oda, Ryo Ishiyama, Sho Hinata, Tatsuya Hamazaki, Boichi

2 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

Pochi personaggi hanno avuto sui fan di ONE PIECE lo stesso impatto di Portuguese D. Ace. Pirata famigerato, fratello di Rufy, comandante di divisione dei Pirati di Barbabianca… ma chi era Ace all’inizio del suo viaggio?

Questo spin off risponde a questa ed altre domande, narrando le avventure dei suoi Pirati di Picche fino all’incontro con il grande Imperatore, magistralmente disegnate dal celebre Boichi, autore di DR.STONE!

AULA ALLA DERIVA

di Kazuo Umezz

6 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

Un misterioso terremoto sconvolge completamente la vita di Shou Takamatsu, studente delle elementari. La sua scuola, infatti, viene misteriosamente trasportata in una landa desolata, allucinante e pericolosa.

Tutti gli occupanti della scuola si ritrovano immediatamente in pericolo e dovranno cercare disperatamente di sopravvivere, non sapendo che la minaccia più terribile non proviene da quel deserto ostile, ma da dentro il proprio cuore.

Con AULA ALLA DERIVA, un classico del manga horror, del survival e dell’introspezione psicologica, la collana Umezz Collectionn riceve finalmente la sua punta di diamante. Uno dei massimi capolavori del maestro Kazuo Umezz, raccolto in 6 meravigliosi volumi.

Fonte Star Comics