Saint Seiya - Knights of the Zodiac: ecco la finestra d'uscita

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: il film ha una data di uscita

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è un’opera cult dal valore inestimabile e nonostante ormai ha numerosi anni sul groppone, le case di produzioni vogliono comunque investirci, come nel caso di Netflix e Crunchyroll, che hanno deciso di produrre un reboot in CGI della serie classica.

Effettivamente la serie anime di Saint Seiya è una delle più apprezzate ed amate della Toei Animation, e vanta milioni di appassionati in tutto il mondo, e per questo conviene continuare a produrre.

Questo, oltre alla seconda stagione della serie in CGI porta all’attenzione mediatica Knights of the Zodiac, un film in live-action che ha già una data di uscita ufficiale. Il tutto è stato rivelato al San Diego Comic-Con.

Successivamente al teaser condiviso su Twitter attraverso la pagina ufficiale di Saint Seiya, il pubblico ha appreso che il film live-action debutterà nel 2023 tramite un post che rievoca piacevoli ricordi.

Sì, i vostri ricordi saranno avvolti da una piacevole nube. Il poster mostra infatti il ciondolo a forma di pegaso di Seiya in tutta la sua mitologica e leggendaria gloria.

Sembra che una delle cose centrali del film sia appunto la costellazione di Seiya, anticipando che probabilmente vedremo l’adattamento della prima parte della storia.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: la nuova stagione ha una data di uscita

Knights of the Zodiac Coming 2023#KotZmovie pic.twitter.com/nfQS6in9sI — Knights of the Zodiac Live Action Film (@KotZmovie) July 20, 2022

Comunque sì, oltre One Piece sarà prodotto un altro adattamento in Live-Action del mitico manga di Masami Kuramada, ormai uno dei battle shonen più rilevanti di sempre.

Knights of the Zodiac è stato annunciato ufficialmente durante il Comic Con Brazil nel 2016 e per la regia è stato scelto Tomasz Baginski che sarà accompagnato dagli scrittori Josh Campbell e Matt Stuecken che hanno supervisionato la sceneggiatura.

Per chi non hai avuto l’occasione di leggere il manga, vi ricordiamo che Star Comics ha pubblicato una Perfect Edition della storia. Inoltre recentemente è stata annunciata una nuova versione che prende il nome di Final Edition!

Saint Seiya – Knights of the Zodiac

La prima versione animata tratta dal manga è del 1986. Se non conoscete la serie, oltre che recuperare quella classica, potete visionare quella presente su Netflix completamente rivisitata in CGI.

Cosa ne pensate di questo progetto su I Cavalieri dello Zodiaco?