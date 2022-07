In una live stream dedicata al Tanabata – la festa delle stelle che si celebra in Giappone la settima notte del settimo mese dell’anno – ci ha regalato degli annunci importanti, presentando i 3 grandi protagonisti del prossimo Lucca Comics & Games 2022.

Tra le più rilevanti c’è sicuramente quella riguardante Demon Slayer, opera dell’acclamata Koyoharu Gotouge.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 21

Questa novità arriverà con una grande sorpresa per i fan. Il volume infatti sarà disponibile a fine ottobre in edizione Regular e anche in Limited Edition, con allegato un set di sticker di 32 personaggi.

A fine ottobre, un altro manga importante della casa editrice arriverà con alcune novità.

KAIJO NO.8 N.5

Il fenomeno KAIJU No. 8 si presenta con il quinto volume disponibile in versione Regular inseieme ad una esclusiva Variant Cover Edition realizzata niente meno che da Marco Checchetto, grande artista italiano nonché uno dei disegnatori di punta della Marvel (per la quale ha lavorato a The Amazing Spider-Man, Daredevil, Venom e tanti altri).

Marco ha anche lavorato come character designer per una serie di giocattoli di Giochi Preziosi, e ha realizzato molte copertine per altri editori italiani e stranieri, tra cui anche Star Comics (MOB PSYCHO 100 n. 1 VARIANT COVER EDITION). Nel 2021 è stato nominato come Best Penciler/inker agli Eisner Awards.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA – FINFAL EDITION

la storica serie del sensei Kurumada esordì nel 1985 sulle pagine di «Weekly Shonen Jump» conquistando tutto il mondo grazie alla trasposizione anime.

Questo autunno dopo quasi 15 anni dalla pubblicazione della Perfect Edition di Star Comics, i mitici Cavalieri torneranno con la Final Edition, composta da 20 volumi di formato 12,8×18 cm.

Il primo volume, in uscita in occasione di Lucca Comics & Games 2022, sarà disponibile anche in una esclusiva Variant Cover Edition con box e gadget allegati.

Ma non è tutto, perché il volume in edizione Variant e il box saranno realizzati da un fan davvero d’eccezione: Zerocalcare!

Autore di numerosi libri a fumetti di grande successo (La profezia dell’armadillo, Dimentica il mio nome, Kobane Calling, A babbo morto e tanti altri), Zerocalcare ha conquistato, nel 2021, anche il pubblico di Netflix grazie alla serie animata Strappare lungo i bordi, che ha ricevuto il plauso universale di pubblico e critica.

Le novità annunciate saranno disponibili in fumetteria, libreria, store online e,

naturalmente, a Lucca Comics & Games. Nei prossimi mesi saranno rivelati maggiori dettagli.