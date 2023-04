One Piece: Oda apprezza la popolarità dei personaggi maschili tra le fan

One Piece conta un elevata varietà di personaggi e ognuno di questi è caratterizzato da caratteristiche uniche. I fan sono molto consapevoli della fantasia di Eiichiro Oda in quanto in alcuni casi non si è risparmiato.

Sicuramente i personaggi femminili sono abbastanza famosi tra i fan soprattutto per l’accentuata femminilità ma lo stesso vale per i personaggi maschili. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare l’opinione di Oda circa questo aspetto dei personaggi di One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2018): I appreciate that One Piece characters are popular among women, but basically I want to draw them in a way that boy readers find cool and interesting. For example, Sanji is not only cool but also a pervert.🤣 The ones that are liked by the same gender are trustworthy. pic.twitter.com/CsEXxrgDQq

