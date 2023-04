Berserk ritorna con un capitolo incentrato su un personaggio chiave

Dopo la tragica scomparsa del mangaka Kentaro Miura, Berserk ha proseguito il suo percorso grazie agli sforzi degli amici del mangaka, ossia lo scrittore Kouji Mori e gli assistenti dello Studio Gaga. Ora con il presente articolo vogliamo parlare del capitolo 372, che ha recentemente debuttato in Giappone. Questo infatti si concentra principalmente su un personaggio chiave della serie.

Tuttavia il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Dunque consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

Il capitolo 372 pone l’attenzione su Casca, l’unica donna presente nella Squadra dei Falchi originale. Ora, dopo che Griffith e Zodd hanno portato via Casca a seguito della distruzione di Elhelm, la guerriera sta cercando di trovare il modo migliore per uscire dal suo scenario attuale.

Infatti si ritrova in una situazione inaspettata. Riuscendo a riacquisire un po’ di lucidità mentale grazie ai magici abitanti della terra ormai defunta, Casca osserva ciò che la circonda e vede il fulcro della nuova terra di Griffith. Sebbene la donna guerriera sia in grado di mantenere la calma, inizia a piangere quando assiste alla nuova versione della Squadra dei Falchi di White Hawk, molto probabilmente per via dei ricordi dei suoi compagni caduti a causa delle azioni di Griffith.

Rendendosi conto della sua situazione attuale, Casca tenta di combattere contro i soldati che la tengono prigioniera. In questa situazione afferma che se non è in grado di scappare, Guts farà qualcosa di terribile.

Si vede Griffith rivolgersi ai suoi migliori luogotenenti nella sua nuova Banda, molti dei quali sono apostoli demoniaci come Zodd. Affermando che il suo prossimo passo è dirigersi a est, White Hawk sembra avere in programma di realizzare il suo sogno di governare un regno. Ovviamente, si immagina che Guts e i suoi guerrieri tenteranno di assaltare i cancelli e reclamare Casca nel prossimo futuro. Questo porterà potenzialmente a uno scontro finale che i fan di Berserk vogliono vedere da anni.

Young Animal conferma che l’uscita del successivo capitolo in Giappone di Berserk è previsto per il 26 maggio.

Fonte – Comicbook