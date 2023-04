Chi vincerebbe tra Goku e Gojo? Il pubblico dice la sua

Chi vincerebbe tra Goku e Gojo? Se c’è una cosa che piace fare ai fan delle serie anime e manga in generale, sono i sondaggi. Ne abbiamo riportati di diversi, da quelli sui migliori combattimenti alle morti più tristi, ma con il presente articolo vogliamo riportare le opinioni del pubblico su chi sia più forte tra Goku e Gojo.

Naturalmente, questi dibattiti si espandono man mano che una serie cresce in popolarità. E una serie come Dragon Ball ha suscitato una serie di discussioni nel corso degli anni. Ora un nuovo discorso sta diventando virale dato che i fan di Dragon Ball si chiedono chi vincerebbe tra Goku e Gojo.

Lo stregone di Jujutsu Kaisen è considerato il più potente in assoluto nel mondo creato da Gege Akutami, e Goku lo conosciamo tutto. Quindi ora i fan di Dragon Ball dibattono con quelli di Jujutsu Kaisen e sono diversi i fan che su Twitter hanno preso parte a questo sondaggio avviato dall’insider RoyReadsManga.

Gojo è senza dubbio potente e finora non abbiamo quasi visto la sua vera forza. Parliamo dello stregone più forte del mondo e questo soprattutto grazie ai suoi sei occhi e il loro accesso a Limitless, che lo rendono quasi intoccabile. Tuttavia, la forza di volontà di Goku non ha eguali, molto più determinante della sua incredibile forza.

Al Saiyan non piace arrendersi. Sebbene sia stato sconfitto in passato, Goku ha combattuto fino ad acquisire poteri divini, scatenando abilità inconsce capaci di distruggere mondi. È impossibile prevedere quanto sia forte davvero Goku, ma il Saiyan è su un altro livello.

I fan degli anime cercano quindi di coronare il vincitore nello scontro tra i due. Gojo potrebbe essere in grado di attingere all’Infinito per salvarsi da ogni tipo di danno, ma Goku ha il sopravvento sulle arti marziali. Ha anche combattuto divinità e alieni di ogni tipo grazie alla sua incessante forza di volontà ostinata.

Per molti fan non c’è storia e si schierano dalla parte di Goku. Ad esempio l’utente DB_Kringer2 sostiene che oltre alla differenza di forza tra Goku e Gojo, il Saiyan ha in particolare le due tecniche che lo contrastano completamente.

Goku vs Gojo has to be one of the most unfair matchup for Gojo because massive difference in strength aside, Goku specifically has the two techniques that completely counter him. https://t.co/0E9kS0ZHIS pic.twitter.com/hv36hL3l5P

— Kringer (@DB_Kringer2) April 25, 2023