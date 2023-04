Jujutsu Kaisen: Akutami commenta l’inaspettato ritorno di un personaggio nel manga

Jujutsu Kaisen è tra i manga shonen più amati e seguiti di sempre e al momento si trova nel suo percorso conclusivo. Proprio per questo il mangaka Gege Akutami ha introdotto un plot twist totalmente inaspettato che stravolto la posizione di alcuni personaggi, tra cui Yuji Itadori.

E il capitolo 221 del manga ha in serbo una grande sorpresa per tutti i fan, relativa a un personaggio che sembrava ormai dimenticato.

Prima di proseguire è nostra premura riportare che nel presente articolo seguiranno alcuni spoiler. Quindi coloro non interessati a scoprire in anzitempo gli sviluppi del manga, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Ci sono voluti anni, ma alla fine Jujutsu Kaisen ha fatto ciò che molti fan consideravano impossibile. Dopo la sua ultima uscita risalente al capitolo 91, il manga Jujutsu Kaisen ha riaccolto uno dei personaggi di maggior spessore della serie.

Stiamo parlando di Satoru Gojo, il quale è riuscito a fuggire dal Regno Prigione. A tal proposito Gege Akutami stesso è tornato a parlare dicendo la sua su questo evento memorabile.

Il tutto è accaduto dopo la pubblicazione del capitolo 221 di Jujutsu Kaisen. Si scopre che, in qualche modo Gojo si libera dal suo sigillo. Tutti, da Toge a Yugi e persino un angelo, si sono uniti per liberare lo stregone. Alla fine, Gojo è riuscito ad accedere a una backdoor nel Regno Prigione per tornare libero. Quindi Akutami ha commentato questo ritorno in modo esilarante dicendo: “Il ritorno dell’orecchio destro di Itadori è un mio errore, ma il ritorno di Gojo non è un errore.”

Questo commento divertente conferma che era tutto stabilito. Si tratta di una vera e propria sorpresa se si pensa che Gojo non compariva nel manga da circa tre anni. Gojo è entrato nel regno della prigione oltre 100 capitoli precedenti, durante l’arco dell’incidente di Shibuya.

Naturalmente, questo ritorno storico preannuncia in automatico la grande resa dei conti con Geto. Il capitolo 221 annuncia anche che lo scontro tra i due avrà luogo nella vigilia di Natale. Sicuramente il resto dei protagonisti saranno sorpresi ed entusiasti di rivedere Gojo, soprattutto dopo tutto quello che è successo.

L’insegnante deve aiutare Yuji ora che Sukuna si è trasferito nel corpo di Megumi. Prima di questo e di altri sviluppi bisognerà attendere che trascorra la Golden Week in Giappone, durante la quale non saranno pubblicati nuovi capitoli di Jujutsu Kaisen.

Fonte – Comicbook