Dragon Ball Super: Broly debutta nel manga!

Dragon Ball Super, dopo l’arco prequel incentrato sulle vicende di Goten e Trunks come protagonisti principali, ora il manga sta adattando gli eventi mostrati nel film Super Hero. Infatti i protagonisti non sono più il secondogenito di Goku e il figlio di Vegeta dato che riflettori tornano a essere puntati su Piccolo e Gohan.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che il nuovo capitolo del manga ha finalmente introdotto Broly nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super.

LEGGI ANCHE:



Demon Slayer 3 mostra la più grande dichiarazione di Tanjiro

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider dbslat. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Goku vs Broly Dragon Ball Super manga chapter 92 pic.twitter.com/VVU9RW4dxE — DragonBallSuperLAT🉐 (@dbslat) April 20, 2023

Dunque il capitolo 92 di Dragon Ball Super prosegue l’adattamento degli eventi del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Tutti gli appassionati della serie di Toyotaro e Toriyama possono dare un’occhiata a ciò che Goku sta facendo mentre si allena per affrontare la nuova forma di Freezer. Insieme a queste anticipazioni possiamo confermare che Broly è arrivato sul pianeta di Beerus per alcuni importanti scontri.

Il capitolo 92 di Dragon Ball Super rivela che mentre Bulma cercava di contattare Goku e Vegeta fuori dal pianeta, come accade anche in Dragon Ball Super: Super Hero, i due sono così concentrati nel loro addestramento che non ricevono la chiamata in tempo. Nel momento in cui il capitolo volge al termine, si possono vedere Goku e Broly combattere ancora una volta.

Broly lavora per cercare di tenere sotto controllo la sua rabbia per il combattimento. Goku a sua volta si complimenta con lui per il fatto che si sta gradualmente abituando a combattere. Ma come spiega Goku, Broly alla fine riuscirà a raggiungere un livello che gli permetterà di combattere ad alti livelli e a contenere la rabbia.

Da questo aggiornamento si può dedurre che il manga di Dragon Ball Super sta preparando Broly come un guerriero potenzialmente di spicco insieme agli altri Guerrieri Z da questo punto in poi. Infatti anche se questo arco narrativo è ambientato esattamente durante gli eventi del film, ci saranno sicuramente dei contenuti originali non presenti nel film.

Fonte – Comicbook