Demon Slayer 3 mostra la più grande dichiarazione di Tanjiro

Dopo gli incredibili ascolti delle prime due puntate di Demon Slayer, il secondo episodio di questa terza stagione ha mostrato al pubblico tantissime novità al riguardo, portando Tanjiro verso un arduo scontro e una discussione spiacevole con l’Hashira della Nebbia Muichiro.

Come se non bastasse la nuova puntata della nuova stagione ha anche mostrato al pubblico la più grande dichiarazione di Tanjiro fino a questo momento, che ha acceso nel pubblico un fuoco non indifferente che rimarrà acceso sicuramente anche per il resto della stagione.

Dopo gli eventi visti nella seconda stagione, Tanjiro si sta ancora riprendendo dal tutto mentre ingaggia insieme a Kotetsu, suo nuovo amico, un nuovo allenamento volto al miglioramento delle sue abilità, viste le prossime minacce contro di demoni che infestano il mondo di Demon Slayer.

Durante il riposo da questo allenamento il ragazzo si apre con il suo nuovo amico, dicendo che anche se morirà prima di salvare sua sorella Nezuko e sconfiggere definitivamente il demone Muzan, qualcuno riuscirà a farlo un giorno, anche se ci vorrà del tempo.

Demon Slayer: L’episodio 2 dell’arco del villaggio degli spadaccini vede Kotetsu con il cuore frantumato, successivamente alla rottura della bambola che gli era stata affidata. Tanjiro incoraggia il ragazzo dicendogli che non si deve abbattere, dato che arriverà presto il giorno in cui riuscirà a compiere la sua missione.

Anche qui il protagonista conferma la sua grinta, affermando che i loro obiettivi posso essere portati a termine anche in futuro da altre persone legate a loro due, anche se Kotetsu e Tanjiro fallirebbero nell’impresa, ci sarà sempre qualcuno a raccogliere la loro eredità, così come leggiamo su Comic Book.

"Someone will always carry your will"

Oh wow they delivered such a goated message. Gotta always love tanjiro. This dude always spitting. #DemonSlayerSeason3 pic.twitter.com/O0BsctTted

— WREN 🔩 | CW: Bleach (@Bleedforlives) April 16, 2023