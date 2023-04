Dopo l’incredibile successo del film di Demon Slayer, l’anime è finalmente approdato su Crunchyroll il 9 aprile con il primo episodio, che senza manco a dirlo ha catturato fin da subito milioni di appassionati nel mondo.

Questa nuova stagione, oltre a narrare una nuova avventura per Tanjiro ha messo al centro anche nuovi Hashira, come Mitsuri e Muichiro. Quest’ultimo si distanzia dagli altri Pilastri per alcuni motivi che andremo a vedere in seguito.

Il Pilastro della Nebbia è il nuovo ammazzademoni conosciuto dal protagonista, successivamente a quelli visti in precedenza nella prima stagione dell’anime. Gli altri Hashira hanno un’aria più grintosa e speranzosa, mentre quest’ultimo ha un’aria piuttosto fredda, oltre che dannatamente realista.

L’episodio 2 di questa terza stagione si pare con Tanjiro che avvista l’Hashira della Nebbia nella foresta, intento a parlare con una persona. Durante tale discussione, possiamo notare l’irritazione di Tanjiro al riguardo di Muichiro, che si rivolge in maniera irrispettosa e senza tatto al ragazzo apprendista, così come leggiamo su CB.

Il protagonista si rende conto che il Pilastro della Nebbia dice semplicemente la verità, ma nonostante questo Tanjiro non accetta tali modi. Detto questo, Muichiro è semplicemente una persona fredda e realista, che non lascia spazio alla finta dolcezza o alla mera comprensione.

Demon Slayer 3 rivela il perché Muichiro è un Hashira diverso dagli altri

Oltre il carattere del personaggio, rammentiamo anche l’importanza della sua linea di sangue legata alle tecniche del Respiro del Sole, quindi anche sotto questo frangente Muichiro è un Hashira davvero troppo differente rispetto a tutti gli altri, e questo Tanjiro lo ha capito fin da subito.

Un personaggio sicuramente interessante, così come tutti gli Hashira conosciuti dai protagonisti durante il corso del tempo. L’arco adattato in questa terza stagione è davvero interessante da seguire, sia per la storia generale sia per gli eventi presenti all’interno di esso. Cosa ne pensate di questo secondo episodio? Diteci la vostra.

