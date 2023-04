Demon Slayer 3 è finalmente arrivato su Crunchyroll, e il primo episodio ha mostrato tantissimi dettagli su trama e personaggi, compreso il passato dell’Hashira dell’amore Mitsuri. L’arco narrativo di questa nuova stagione è il Villaggio degli Spadaccini, tratto dal manga originale Demon Slayer di Koyoharu Gotoge.

Nella prima puntata il protagonista Tanjiro si è fermato un attimo per esplorare e conoscere meglio Mitsuri, così da capire meglio anche la sua persona, così come leggiamo anche su Comic Book.

Alla domanda del ragazzo riguardante la sua unione al Corpo degli Ammazademoni, Il Pilastro dell’amore ha sorpreso tutti, pubblico compreso, dicendo: “Mi sono unito al Corpo solamente per trovare il gentiluomo con cui passerò l’eternità”.

Semplicemente la spadaccina diventa uno degli Ammazzademoni più forti di sempre solamente per trovare quello che sostanzialmente quasi tutti cercano, ovvero una persona con cui passare il resto della vita. Per quanto superficiale questo motivo è sicuramente molto profondo e amabile, in un certo senso.

Pensandoci un attimo questo vuole anche dire che la ragazza cerca una persona con cui stare per il resto della vita, che sia anche più forte di lei, così da donargli una mano nel caso fossero presenti alcune minacce: insomma, Mitsuri cerca la persona perfetta per formare una coppia imbattibile.

Se il motivo è solamente questo, c’è da fare solamente degli applausi: Mitsuri si è allenata ed è diventata fortissima per via della forza del suo desiderio, al momento più potente di lei stessa a quanto pare, vista anche la sua dedizione nell’arrivare a essere addirittura un Pilastro.

Demon Slayer 3 rivela il motivo per cui Mitsuri è un Hashira (Pilastro)

Detto questo così come abbiamo anche visto nel film, la qualità totale di Studio Ufotable è sempre degna di nota, specie se consideriamo i tempi ridotti con cui si lavora in questi casi, specie in opere commerciali come Demon Slayer. Musiche e combattimenti sono sempre al top, in uno degli archi più importanti per Tanjiro e tutti gli altri.

Voi avete visto la prima puntata? Cosa ne pensate? Diteci la vostra anche sul film uscito a febbraio nelle sale.

Fonte Comic Book