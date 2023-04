Ci siamo: Demon Slayer Entertainment District Arc arriverà i primi di maggio su Netflix, dopo la pubblicazione della seconda stagione su Prime Video.

Tramite Comic Book leggiamo che Netflix ha ufficializzato l’uscita della seconda stagione del franchise sulla sua piattaforma, ricordando che la medesima è stato l’anime più visto in Giappone nel 2022.

Questo singolare arco narrativo ha fatto conoscere al pubblico Tengen Uzui, l’Hashira del Suono, e le sue tre mogli ninja. Successivamente agli eventi drammatici di Mugen Train, Tanjiro e i suoi amici in questa saga affrontano Gyutaro e Daki, due demoni altamente pericolosi e potenti a cui i nostri guerrieri devono far fronte.

Con la terza stagione già presentata in anteprima all’interno del film Demon Slayer: To The Swordsmith Village, ricordiamo che quest’ultima è stata recentemente annunciata da Crunchyroll con una data di trasmissione in simulcast per il 9 aprile. Il pubblico è in trepidante attesa.

Sia Netflix che Prime Video hanno lanciato sulle rispettive piattaforme sia le stagioni del franchise, sia il film dedicato, per far fronte all’enorme mole di nuove pubblico in attesa di tali prodotti, consentendo a questi ultimi di prepararsi alla prossima stagione, che vedrà Tanjiro e gli altri affrontare demoni assetati di sangue e altamente spietati.

Demon Slayer Entertainment District Arc arriverà a maggio su Netflix: ecco la data

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc is coming to Netflix on May 1st! ✨More: https://t.co/JNT7SjQVIG pic.twitter.com/EAprNdBkvs — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) April 1, 2023

Il 1 maggio tutti i fan avranno quindi la possibilità di visionare al meglio questa seconda e tanto amata stagione dell’anime più seguito in Giappone, ancora una volta, nel 2022, facendo anche fronte alla prossima stagione che si prospetta davvero uno spettacolo garantito, viste le sfide affrontate da Tanjiro e gli amici durante il percorso.

Dopo il successo del film Mugen Train, al momento il film anime con più incassi di sempre, gli appassionati possono leggere che l’arco del Distretto dell’Intrattenimento arrivi su Netflix il mese prossimo, il 1° maggio.

La festa dei lavoratori in Italia segna anche un evento rilassante per gli appassionati di anime. Cosa ne dite? Avete già visto la seconda stagione su Crunchyroll? La data di uscita della seconda stagione su Netflix è globale.

Fonte Comic Book – Twitter