Demon Slayer 3 è ormai alle porte e dopo il successo al botteghino del nuovo film anime dedicato al franchise, il pubblico di certo attende con ansia questa nuova stagione, che adatterà l’Arco del Villaggio degli Spadaccini già presente ovviamente all’interno del manga.

Da come sapevamo da qualche mese questa nuova stagione sarà trasmessa su Crunchyroll in tutto il mondo, e quindi già da ora non dovrete preoccuparvi di cercare e aspettare di vedere la nuova produzione, visto che quest’ultimo sarà disponibile in lingua originale con i vari sottotitoli.

Tramite Comic Book, possiamo leggere le ultime novità su questa terza serie, dopo l’incredibile film che ha dato l’opportunità al pubblico di visionare già il primo episodio della nuova stagione, insieme agli ultimi due della seconda: il tutto è stato rivisto e rimasterizzato per le sale, compresa la musica.

Fino a questo momento eravamo solamente a conoscenza di una finestra di uscita per questa nuova stagione, mentre ora sappiamo finalmente la data di uscita ufficiale: Demon Slayer Swordsmith Village Arc approderà sulla nota piattaforma streaming il 9 aprile, con gli episodi a cadenza settimanale.

Quindi sostanzialmente chi ha accesso e possiede uno dei vari abbonamenti di Crunchyroll, avrà la possibilità di seguire la serie a pari passo con le uscite giapponesi, proprio come fatto con gli anime più famosi. Se non lo sapevate questo nuovo arco narrativo introdurrà anche dei nuovi Hashira (Pilastri).

Demon Slayer 3, Crunchyroll svela la data di uscita ufficiale: la serie arriva in simulcast ad aprile

Il drammatico e sanguinoso viaggio di Tanjiro lo porta al Villaggio degli Spadaccini, dove si riunisce con due Hashira, membri del Corpo degli AmmazzaDemoni di rango più elevato: Mist Hashira Muichiro Tokito e Love Hashira Mitsuri Kanroji.

Con le ombre dei demoni in agguato, inizia una nuova battaglia per Tanjiro e i suoi compagni. Voi state attendendo con ansia questa nuova stagione? Ricordiamo nuovamente l’uscita e l’inizio della terza stagione su Crunchyroll a partire dal 9 aprile: pronti?

Fonte Comic Book