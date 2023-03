Demon Slayer è stato un successo anche in Italia nel 2022, ponendosi come il volume 1 di una serie più venduto dello scorso anno, confermando il manga una delle IP più redditizie al mondo, specie se consideriamo guadagni e successi di film e serie animata.

Dopo l’annuncio della variant che accompagnerà l’uscita dell’ultimo volume della saga, Star Comics ha deciso d’investire ancora una volta in una campagna pubblicitaria molto interessante, volta a ornare i tram di Milano con un poster dedicato ai protagonisti della storia.

Se non lo sapete il 12 aprile 2023 verrà infatti pubblicato il 23° volume della serie e proprio per questo, oltre le edizioni speciali e le variant discusse in un nostro precedente articolo, la nota casa editrice ha deciso di promuovere così il manga serializzato, puntando a delle vendite nostrane sicuramente stratosferiche.

Tra le edizioni proposte vogliamo rammentare quella contenente un box per raccogliere tutti i volumi di Demon Slayer a forma di “scatola di Nezuko”, quindi dove quest’ultima ricorda l’oggetto portato da Tanjiro per tutta la serie contenente sua sorella demone.

Tornando alla trovata pubblicitaria invece, chi viaggerà a bordo dei tram delle linee 3,9,14 o 24 lo farà insieme ai protagonisti della serie, coronando così un piccolo sogno per tutti gli appassionati. Proprio per loro, ci sarà anche un raduno dedicato in Via Torino, angolo Via della Palla.

Demon Slayer: a Milano arrivano dei tram a tema per celebrare l’utimo volume

Fortunatamente sulla pagina Instagram di Edizioni Star Comics abbiamo anche la possibilità di vedere questo tram in movimento, nel caso qualcuno non riuscisse a vederlo dal vivo perché vive in altre parti del bel Paese:

Il post è molto chiaro e mette al centro tutta la trovata pubblicitaria volta a omaggiare e coinvolgere il pubblico intorno al franchise di Demon Slayer, una delle IP più note al mondo, nonché più redditizia.

Sia in Giappone che in Italia nel 2022 quest’ultima ha segnato dei record incredibili, rammentandovi anche il successo di Demon Slayer: Mugen Train, al momento il film anime con più incassi di sempre nella storia del cinema mondiale. Cosa ne pensate di questa brillante iniziativa?

Fonte Instagram Star Comics