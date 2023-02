Un'edizione celebra la fine del manga in Italia

Demon Slayer come ben sapete si è concluso da un po di tempo in Giappone, mentre in Italia Star Comics sta ancora serializzando uno dei manga più amati di sempre da tutto il mondo dagli appassionati di manga e anime.

L’annuncio è arrivato dalla stessa casa editrice sui social che a quanto pare è davvero entusiasta dell’evento: l’ultimo volume della serie arriverà anche in Italia con un “accorgimento” davvero speciale.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, in uscita il 12 aprile oltre alla versione REGULAR avrà anche le seguenti edizioni:

La VARIANT COVER EDITION avrà una copertina creata apposta per l’occasione, impreziosita da numerosi effetti speciali, e un mini-shikishi celebrativo!

avrà una copertina creata apposta per l’occasione, impreziosita da numerosi effetti speciali, e un mini-shikishi celebrativo! Disponibile a tiratura limitata a € 7,90 in fumetteria, libreria e store online.

La LIMITED EDITION comprende il volume in edizione REGULAR e un box davvero singolare e unico ispirato all’iconica scatola di Nezuko: progettato per raccogliere tutti e 23 i volumi che compongono la serie e il numero 23 in edizione VARIANT COVER.

comprende il volume in edizione REGULAR e un box davvero singolare e unico ispirato all’iconica scatola di Nezuko: progettato per raccogliere tutti e 23 i volumi che compongono la serie e il numero 23 in edizione VARIANT COVER. (Il volume in edizione Variant Cover NON è incluso). I due compensatori inseriti all’interno del box, inoltre, non andranno buttati: andranno a comporre infatti un fantastico diorama di carta! Disponibile a tiratura limitata a € 29,90 in fumetteria, libreria e store online.

Demon Slayer si conclude, e Star Comics celebra l’evento con un’edizione speciale

L’impegno è veramente tanto per questo manga, vista l’importanza ormai acquisita nel corso degli anni dal franchise, al momento avente dei record che difficilmente saranno raggiunti, come quello del lungometraggio dedicato alla storia Demon Slayer: Mugen Train.

Da come avete visto oltre la cover regular e la Variant Edition con un’illustrazione speciale, abbiamo avuto modo di vedere in anteprima grazie alle immagini condivise attraverso i profili social della casa editrice Star Comics, che ha ideato un cofanetto molto interessante volto a raccogliere i 23 volumi che compongono l’epopea di Demon Slayer.

La scatola rappresenta e richiama quella presente all’interno dell’anime, dove Tanjiro porta in giro sua sorella demone Nezuko, alla ricerca di una potenziale guarigione da questa “infezione” che fa da sfondo a tutta la vicenda a cui abbiamo avuto modo di assistere nel corso di questi anni. Cosa ne pensate di questa prossima edizione?

Rammentiamo che il volume finale di Demon Slayer uscirà il 12 aprile del 2023.

Fonte Facebook Star Comics