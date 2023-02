Demon Slayer è un franchise noto in tutto il mondo, e da come potete immaginare tutto il successo è partito proprio dal Giappone.

Proprio per questo, così come accennato anche in un nostro precedente articolo, arriva la conferma che l’IP sarà inserito all’interno dei libri di testo nipponici, non solo per via del successo della storia ma anche per la trama molto incentrata sul folklore giapponese tanto amato dalla popolazione.

Come accennato proprio l’anno scorso era partita la proposta riguardante l’inserimento di anime e manga all’interno dei libri scolastici nella terra del Sol Levante, e dopo un anno quest’ultima sembra essere stata accolta con molto piacere.

Tramite il programma che è stato appena pubblicato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà presente nei libri di testo nazionali di lingua giapponese per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, quindi sostanzialmente rivolto verso un pubblico più “adulto” in un certo senso, vista anche la crudeltà di alcune sequenze all’interno dell’opera.

Demon Slayer, arriva la conferma: apparirà sui libri di testo in Giappone

L’opera in questione a partire dal mese di aprile apparirà all’interno dei libri di testo giapponese appartenenti agli studenti delle scuole superiori, confermando ancora una volta l’importanza di questo meraviglioso medium non solo in territorio Orientale ma anche in quello Occidentale.

Dopo Dragon Ball ecco un altro risultato eccezionale per quanto riguarda il medium artistico inerente ai manga e agli anime. Demon Slayer a quanto pare sarà contenuto all’interno di un manuale di letteratura.

Non solo Demon Slayer, ma anche informazioni sul gruppo musicale YOASOBI e sul manga Kimi ni Todoke di Karuho Shiina: From Me to You saranno inclusi nei libri di testo. Includendoli, il Ministero dell’Istruzione mira a sviluppare l’espressività e la ricchezza dell’immaginazione.

Con questo in pratica il Ministero vuole alimentare l’immaginazione e la creatività dei suoi studenti tramite opere già amate e apprezzate dai ragazzi che si apprestano a vivere, studiare e superare tutte le sfide presenti all’interno dell’istruzione scolastica, forse ancora troppo ancorata ai vecchi metodi d’insegnamento.

L’immaginazione e la creatività di certo possono essere sviluppate in questo modo, e senza dubbio Demon Slayer può aiutare in questo.

Fonte Socialsfrag