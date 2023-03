Dragon Ball Super: Toyotaro rivela sketch inediti dell’arco di Granolah

Dragon Ball Super ha recentemente concluso l’arco prequel del manga intitolato Super Hero incentrato su Goten e Trunks. I due personaggi conducono due vite, una da adolescenti liceali e un’altra nei panni di una nuova versione di Great Saiyaman. Dal capitolo successivo, il manga ripercorrerà gli eventi con Gohan e Piccolo pronti a tornare ad affrontare l’Armata del Fiocco Rosso.

L’arco precedente a questo era quello di Granolah il Sopravvissuto. Goku e Vegeta in questo caso erano al centro delle vicende mentre affrontavano il cacciatore di taglie e l’organizzazione criminale nota come Heeters.

In questo articolo abbiamo il piacere di riportare alcuni nuovi sketch realizzati da Toyotaro, presenti nel 20° volume del manga di Dragon Ball Super. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super Volume 20 Extras! pic.twitter.com/iROn0F4ysy — Hype (@DbsHype) February 28, 2023

La battaglia contro Granolah alla fine ha messo in risalto l’errore del cacciatore di taglie nel prendere di mira Goku e Vegeta. Infatti credeva che fossero soldati di Freezer e in parte responsabili della morte dei Cerealiani.

L’Arco di Granolah ha anche portato i lettori ad esplorare il passato di Bardock, rivelando che il padre di Goku non ha agito in modo malvagio come gli altri compagni Saiyan. Il valoroso guerriero aveva infatti aiutato nel salvare la vita di Granolah.

Alla fine, Goku e Vegeta hanno sconfitto Gas con l’aiuto di Granolah. Tuttavia nessuno di loro è riuscito a tenere testa contro un nuovo Freezer, che ha debuttato con la sua ultima trasformazione.

Al momento, Dragon Ball Super deve ancora annunciare quando, o se, farà il suo atteso ritorno sul piccolo schermo con un nuovo anime. L’ultima stagione risale al 2018 con l’episodio 131. Sicuramente tutti gli appassionati sarebbero curiosi di vedere un eventuale sviluppo animato, ma al momento non ci sono novità.

Quello che resta è continuare a seguire il manga e aspettarsi altri colpi di scena dal duo Toriyama-Toyotaro.

Fonte – Comicbook