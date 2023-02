Dragon Ball Super: il capitolo 91 del manga darà il via agli eventi del film

Il manga di Dragon Ball Super è tornato con un nuovo arco narrativo con il capitolo 88 verso la fine del 2022. Questo nuovo arco si chiama esattamente come l’ultimo lungometraggio uscito l’11 giugno in Giappone e il 29 settembre in Italia, Super Hero. I protagonisti di questo arco sono questa volta Goten e Trunks e le vicende del manga sono ambientate prima rispetto agli eventi del film. Dunque dopo il lungometraggio, anche il nuovo arco non considera Goku e Vegeta, tanto meno Gohan e Piccolo, i protagonisti del film.

Ma questo sta per cambiare in quanto pare che i nuovi capitoli del manga di Dragon Ball Super erano un prequel di breve durata. Questo arco prequel, i cui eventi erano ambientati prima degli eventi del film, si concluderà con il capitolo 90. Infatti a partire dal capitolo 91 il manga si allineerà con gli eventi del film!

Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

NEWS! DBS: Super Hero PREQUEL Arc is officially over in CH.90! Super Hero MOVIE Arc begins in CH.91! Preview: “The RR army is finally on the move! Can Piccolo stop their ambitions?” Gohan & Piccolo! The strongest master and disciple will be on the cover of the next issue!! pic.twitter.com/guhh91lyxI — Hype (@DbsHype) February 16, 2023

Questo vuol dire che Piccolo e Gohan saranno presenti nelle tavole dei capitoli del manga. Infatti l’aggiornamento è accompagnato da un trafiletto che anticipa quello che accadrà: “L’esercito del Fiocco Rosso entra in azione. Riuscirà Piccolo a fermare le loro ambizioni?”

Ed ecco che diventa più chiaro che il Namecciano tornerà e con lui, il suo allievo Gohan. Infatti i due Guerrieri saranno sulla copertina del prossimo numero.

Da questo momento sarà possibile aspettarsi un ampliamento di fronti che non ruoteranno solo intorno a Trunks e Goten, i quali resteranno sicuramente i protagonisti principali. L’arco del manga, Super Hero, si concentrerà senza dubbio sui nuovi androidi e sull’esercito del Fiocco Rosso, ma non ci sono fonti per poter parlare di Gamma 1 e di Gamma 2.

Per quanto riguarda Goku e Vegeta, al momento non saranno presenti proprio come nel film. La loro ultima comparsa risale al ritorno inaspettato di Freezer, che li mette KO molto facilmente, rivelando loro la sua ultima trasformazione.