Dragon Ball Super ha aggiunto finalmente Trunks e Goten all’interno del franchise, successivamente al loro inserimento all’interno del nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero.

Inserendoli nel film in questione i dubbi e le sicurezze dei fan sono stati sciolti, e la potenziale conferma della loro canonicità si è fatta sempre più forte, fino ad arrivare alla conferma ufficiale.

I mesi di assenza del manga sono stati fondamentali e passo dopo passo stiamo acquisendo sempre più informazioni al riguardo, come per esempio la data di uscita e le nuove avventure dei protagonisti all’interno del nuovo arco narrativo del manga.

Tra le tante notizie abbiamo avuto quindi, anche quelle incentrate su Trunks e Goten e di come essi saranno fondamentali per le prossime avventure scritte da Toriyama e disegnate da Toyotaro. Probabilmente vedremo anche nuove trasformazioni per i due protagonisti e perché no anche una nuova versione di Gotenks.

Tutto è quasi avvolto nel mistero e solamente a dicembre potremo avere qualche informazione in più. Tutto quello che al momento sappiamo per quanto riguarda questo nuovo arco è che al centro ci saranno appunto i figli di Goku e Vegeta nella loro età adolescenziale, quindi diversa da quella conosciuto in Dragon Ball Z, dove era appunto dei bambini.

Dragon Ball Super prepara Trunks e Goten al nuovo arco narrativo

La maturità non sarà collegata solamente ai numeri, ma sicuramente avrà a che fare anche con il nuovo potenziale dei due. Ricordiamo anche la presenza di Black Freezer e di come quest’ultimo potrebbe essere il villain principale delle nuove vicende che partiranno il 21 dicembre in Giappone; pieno periodo Natalizio italiano insomma.

"SuperHero" sarà il nome del prossimo arco e questo la dice lunga di come potrebbe essere una sorta di "sequel" del film. Voi cosa ne pensate?

Trovate ottima la scelta di reinserire nel franchise finalmente Trunks e Goten? Sicuramente potrebbe difendere la Terra mentre i loro genitori vanno a migliorare la loro condizione fisica, attualmente scarna per sconfiggere la nuova forma del diabolico Freezer.

Non abbiamo conferme sulla canonicità di manga e anime, visto che fino a poco tempo fa si parlava di due linee completamente diverse.

