Nei manga Shonen molti sono gli scontri spettacolari che prendono luogo e che coinvolgono due i più personaggi. Non a caso è la peculiarità di questa tipologia di manga, un tratto distintivo indelebile che appassiona bambini e ragazzini da sempre e continua tutt’ora a farlo. Come tutti i lettori di manga sanno questi combattimenti sono caratterizzati anche da abilità incredibili dei personaggi che si scontrano con una violenza inaudita che li spinge sempre oltre il limite. Ma quali i poteri di breve durata degli shonen?

Non ci stiamo riferendo alle tecniche speciali come la Kamehameha di Goku o il Rasegan di Naruto, ma al livello combattivo complessivo dei personaggi. Quando questo viene superato si assiste quasi sempre ad un cambiamento fisico del personaggio, che spesso si manifesta con una trasformazione. Colore dei capelli diversi, muscolatura molto più grossa e definita e tanti altri dettagli che hanno sempre entusiasmato i fan dei manga.

In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i migliori 7 poteri di breve durata dei personaggi shonen. Dunque sarà interessante poter scoprire come personaggi shonen molto forti abbiano difficoltà a mantenere un determinato tipo di potere, spesso determinante nella vittoria di una battaglia.

I migliori 7 poteri di breve durata dei personaggi shonen

In questa lista saranno riportati i nomi di tutti i poteri che saranno oggetto di analisi e seguiranno un ordine preciso a partire dal potere di durata più breve fino a quello di durata superiore.

One For All – All Might Ultra Istinto – Goku Rumble Ball – Tony Tony Chopper Kamui – Obito Uchiha Hakka no Togame (Punizione della nebbia bianca) – Rukia Kuchiki GodSpeed – Killua Zoldryck Gear Fourth – Monkey D. Rufy

7) GEAR FOURTH

Monkey D. Rufy è riuscito a sfruttare al massimo i poteri del suo Frutto del Diavolo. Tra questi rientra il Gear Fouth, che riesce a utilizzare per diverse ore. Il protagonista di One Piece combina l’ambizione dell’armatura e l’elasticità del frutto Gom Gom, presentando in tre diverse varianti: il Boundman, il Tankman e lo Snakeman. La prima aumenta la potenza d’attacco del pirata iniettando aria nei muscoli e che gli consente di volare. Le seconda variante è una forma principalmente difensiva che gli permette di riflettere qualsiasi attacco mentre l’ultima aumenta notevolmente la velocità permettendogli di modificare la direzione degli attacchi.

6) GODSPEED

È il potere di Killua Zoldryck e può utilizzarlo per più di 20 minuti. Il Nen di Killua appartiene al gruppo della Trasformazione e riuscirà anche a creare una tecnica nella quale trasformerà il Nen che lo circonda in scariche elettriche. Da bambino, è stato sottoposto a un addestramento piuttosto duro dai membri della famiglia Zoldyck per renderlo più forte come assassino. Alcuni di loro prevedevano anche la sopravvivenza alle scosse elettriche ad alta tensione. In quanto tale, Killua ha un’altissima resistenza all’elettricità e molto probabilmente le sue tecniche principali derivano da quella.

5) HAKKA NO TOGAME (PUNIZIONE DELLA NEBBIA BIANCA)

Si tratta del Bankai di Rukia Kuchiki ed è un potere incredibile che può utilizzare per circa 20 minuti. Tuttavia, nonostante sia molto più tempo rispetto a tutti gli altri poteri che saranno descritti, può essere fatale se usato oltre. In altre parole Rukia se utilizzasse questo Bankai per più di 20 minuti morirebbe.

4) KAMUI

Una delle tecniche più potenti del clan Uchiha utilizzate sia da Kakashi che da Obito. Nonostante il suo straordinario potere, questo si riesce a utilizzare solo per 5 minuti. Si tratta di una potente tecnica spaziotemporale dello Sharingan Ipnotico di Obito Uchiha che permette di creare un ponte con un’altra dimensione.

3) RUMBLE BALL

La Rumble Ball è l’invenzione di Chopper, il medico della ciurma dei Cappelli di Paglia. Grazie a questo espediente Chopper riesce a modificare solo per tre minuti l’effetto del frutto del diavolo da lui ingerito, aggiungendo quattro trasformazioni alle tre conferite dal frutto Homo Homo. Queste trasformazioni sono Jumping Point, una forma longilinea con cui Chopper utilizza le sue gambe da renna per spiccare grandi balzi grazie al peso ridotto. L’altra trasformazione è Arm Point, la più forte, che porta alla crescita dei bicipiti e tricipiti. In questo modo può infliggere colpi letali capaci di rompere le rocce. La penultima trasformazione è Guard Point e porta la pelliccia di Chopper a ispessirsi, diventando uno scudo resistente agli attacchi esterni. Per concludere c’è Horn Point, simile al Walk Point, ma che comporta un aumento di voluminosità delle gambe e delle corna, che diventano più grandi ed affilate.

2) UTRA ISTINTO

Si tratta di una delle ultime trasformazioni più potenti di Goku che ha sbloccato per la prima volta nel combattimento contro Jiren durante il Torneo del potere. Il tempo massimo attraverso il quale Goku riesce a mantenere questa trasformazione è di due minuti o poco più. Questo attesta quanto sia impegnativa e pesante questo nuovo livello raggiunto dal saiyan. L’Ultra Istinto gli permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico, cioè senza pensare. È una tecnica molto difficile da padroneggiare perfino per le Divinità.

1) ONE FOR ALL

Il potere che All Might trasferisce a Midoriya facendogli ingerire un suo capello. Allo stato attuale del suo fisico All MIght riesce a tenere questo potere, e quindi ad utilizzarlo, solo per qualche secondo. Dunque dovrebbe essere estremamente rapido in battaglia se decidesse di usarlo, ma sarebbe comunque inutile. Toshinori, meglio conosciuto come il Pro Hero, All Might, è probabilmente l’utente più noto del Quirk, se non uno dei più talentuosi. A causa delle ferite riportate durante la sua ultima battaglia contro la sua nemesi All For One, poteva usare i suoi poteri per sole tre ore al giorno. Tuttavia dopo aver traferito il potere a Midoriya, questo tempo diminuisce sempre più.