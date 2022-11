One Piece – chi sono i personaggi all’altezza di Shanks il Rosso?

Il mondo di One Piece è ricco di personaggi molto potenti e ambiziosi e molti di questi non hanno ancora mostrato il loro vero potenziale. Uno di questi è Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del Mare che spinge molti pirati pericolosi a evitare di affrontarlo. Solo questo basta per far immaginare agli appassionati quello di cui può essere capace il Rosso. Solo il suo tenere testa a pirati e rivali potenti che sono in possesso dei Poteri del Frutto del Diavolo, che lui non ha, mette questo personaggio su un livello completamente diverso.

Il manga di Eiichiro Oda al momento sta affrontando il suo percorso finale, con l’ultimo arco narrativo che è iniziato qualche mese fa. L’ultima volta che gli appassionati hanno visto Shanks è stato durante la fine delle ostilità di Wano. Il pirata ha espresso chiaramente quali sono le sue intenzioni, ovvero rivendicare il One Piece. Anche se non era ancora il momento per lui di incontrare di nuovo Rufy, ha fatto in modo che la minaccia dell’Ammiraglio Ryokugyu venisse sventata. Di fatto quest’ultimo aveva raggiunto Wano per catturare la testa di Rufy, il quale era in fase di recupero dopo lo scontro contro Kaido. Così Shanks usando una parte del suo Haki, mette alle strette Ryokugyu, il quale abbandona l’isola all’istante.

Il manga sta proseguendo verso la direzione conclusiva e Shanks avrà un ruolo fondamentale. In primis i fan potranno vederlo in azione molto più spesso e questo perché adesso tutti i 4 Imperatori sono intenzionati a mettere le mani sul tanto ambito e conteso tesoro. Soprattutto ci sarà un nuovo incontro tra Rufy e Shanks, dopo tantissimi anni.

Visto che man mano ci si avvicina allo scontro finale, è interessante chiedersi chi sono i pirati all’altezza di Shanks il Rosso.

In questa discussione cercheremo di individuare chi sono i personaggi all’altezza di Shanks il Rosso in One Piece. Per farlo prenderemo in considerazione tre personaggi di cui uno legato alla Marina, uno al Governo e uno alla pirateria.

One Piece – chi sono i personaggi all’altezza di Shanks il Rosso?

PIRATERIA: MONKEY D. RUFY

Monkey D. Rufy è il protagonista principale della serie. Il mondo della pirateria è stato introdotto al giovane pirata proprio da Shanks il Rosso. È stato proprio questo breve periodo a fare in modo che nascesse in lui il desiderio di diventare il Re dei Pirati. Inoltre la frequentazione di Shanks ha portato Rufy ad impossessarsi per sbaglio dei poteri del Frutto del Diavolo Gom Gom, noto come Homo Homo modello Nika.

Nel suo lungo viaggio ha affrontato e superato diverse prove che lo hanno reso più forte. La più grande prova della forza di Rufy è arrivata nell’arco narrativo di Wano Country, dove Rufy si è scontrato con Kaido, considerato il più forte del mondo.

La lotta contro Kaido ha aiutato Rufy a risvegliare il suo frutto del diavolo e ad usarlo al meglio. Oltre a questo, Rufy ha anche imparato a rivestire il suo corpo nell’Haki del Conquistatore. Questa combinazione del suo frutto del diavolo e Haki ha permesso a Rufy di danneggiare il corpo indistruttibile di Kaido. Shanks sa che Rufy ha fatto molta strada dall’ultima volta che si sono incontrati, e se dovessero combattere, sarebbe sicuramente uno dei migliori, se non il migliore combattimento della serie. Tutto dipende dalle intenzioni di Shanks, in quanto al momento non è facile stabilire come potrebbe comportarsi nei confronti di Rufy, essendo ora anche lui un Imperatore.

One Piece – chi sono i personaggi all’altezza di Shanks il Rosso?

MARINA: SAKAZUKI

Sakazuki, in passato noto come Akainu, è attualmente il grand’ammiraglio della Marina. Egli ha il comando di tutti i marine. Nel corso della guerra per la supremazia, ha dimostrato di non farsi scrupoli ad eliminare coloro che ritiene disonorino la Marina, sebbene suoi stessi subordinati. Per via dei suoi modi estremi, numerosi marine obbediscono ai suoi ordini per timore, anche se sono contrari alle sue azioni.

Dotato del potere del Magma Magma di tipo Rogia, è il marine più forte in attività. Il suo frutto del diavolo gli permette di creare e controllare il magma a piacimento. Molti ritengono che il suo frutto del diavolo abbia il più alto potere offensivo nella classe Rogia.

Tra Sakazuki e Shanks c’è già stato un contatto ed è acacduto proprio durante la guerra per la Supremazia, quando tutta la pirateria si è riversata su Marineford per liberare Ace. Quello ceh Shanks è riuscito a fare è stato porre fine a tutte le ostilità. Di fatto mentre Kobi implora Akainu di fermarsi, l’allora Ammiraglio era deciso a declinare la richiesta del ragazzo uccidendolo, ma Shanks riesce a fermare l’attacco di Akainu con la sua spada.

Tra i due di sicuro non si può escludere un altro incontro, soprattutto perché ora Akainu è il grand’ammiraglio della Marina.

One Piece – chi sono i personaggi all’altezza di Shanks il Rosso?

GOVERNO MONDIALE: I CINQUE ASTRI DI SAGGEZZA E IM

Tra Shanks e il Governo c’è già una sorta di relazione. Quest’ultimo infatti considera Shanks un individuo che non ha intenzione di sovvertire l’ordine e l’equilibrio del mondo. Per di più gli è stata concessa udienza dai cinque astri di saggezza, i quali, seppur contrari, gli hanno concesso del tempo visto solo perché si tratta di lui. Inoltre Im è il vero leader del governo mondiale. Al momento, sono disponibili informazioni molto limitate su di lui, ma le cose cambieranno nella saga finale.

In qualità di leader del governo mondiale, Im sembra avere accesso a una delle armi antiche in grado di decimare un’intera isola in pochi secondi. Il confronto tra Shanks e Imu potrebbe non avvenire mai, ma quest’ultimo è uno dei pochi personaggi in grado di sfidare l’Imperatore.