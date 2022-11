One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1066

Il viaggio finale dei pirati di Cappello di Paglia prosegue e oggi riportiamo le prime anticipazioni del capitolo 1066 di One Piece. Dopo le novità che abbiamo puntualmente riportato relative al capitolo 1065 proseguiamo con gli aggiornamenti più importanti del manga di Oda.

Chiaramente si tratta dei primi spoiler, da evitare per tutti i lettori che invece vogliono aspettare che il capitolo venga direttamente pubblicato.

Rufy e i suoi compagni si trovano adesso nell’isola di Egg Head, un polo molto importante in quanto qui è presente il laboratorio di Vegapunk. Di questo personaggio finalmente si sta scoprendo man mano di più, anche se non si conosce ancora il suo volto. Si credeva di aver scoperto la sua identità ma in realtà al momento sappiamo che lo scienziato si è “diviso” in sei parti. Si tratta dei cosiddetti satelliti che riflettono una caratteristica precisa di Vegapunk.

Ma nel capitolo 1066, a quanto pare, ci saranno ulteriori novità legate allo scienziato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Innanzitutto il capitolo 1066 di One Piece si intitola “La volontà di Ohara“. Probabilmente ci sarà spazio per alcuni flashback che riporteranno i lettori a Ohara, un’isola del mare occidentale.

Infatti su quest’isola si trovava proprio Vegapunk in compagnia di Dragon. Già in precedenza si pensava ci fosse un legame tra questi due personaggi in quanto lo scienziato inaspettatamente si era collegato con Dragon per dirgli che sentiva di essere in pericolo di vita.

Il capitolo 1066, quindi, mostrerà Vegapunk e Dragon sull’isola di Ohara dopo l’attacco del Governo Mondiale ed entrambi conoscevano Clover. Ricordiamo che Clover era il responsabile della biblioteca e il capo archeologo di Ohara.

Lui e i suoi colleghi studiavano i Poignee Griffe all’interno dell’albero dell’onniscienza.

È proprio dopo l’attacco a Ohara, distrutta dopo che Spandine ordinò un Buster Call, che Dragon decide di formare un esercito, sicuramente quello Rivoluzionario.

In seguito tutti i preziosi libri presenti sull’isola vennero trasportati da un gruppo di Giganti a Elbaf. Questo gruppo era guidato da qualcuno con il corpo ricoperto da bende.

Alla fine del capitolo 1066 però si assisterà al momento più importante. Rufy incontrerà il reale Vegapunk il quale dirà: “Il figlio di Dragon! Sapevo saresti venuto!“