One Piece: chi sono Edison, York e Pitagoras?

One Piece, nei capitoli più recenti, ha introdotto a tutti gli appassionati più incuriositi che mai la verità dietro l’identità di Vegapunk. Dopo aver lasciato l’isola di Wano ed essersi lasciati alle spalle la violenta lotta contro l’Imperatore Kaido, Rufy e la sua ciurma è giunta rocambolescamente sull’isola di Egg Head.

Questo luogo ospita il laboratorio di Vegapunk. Dopo diversi anni di dubbi e ipotesi su chi fosse questo personaggio, finalmente Oda ha spiegato di chi si tratta. In realtà non ha ancora mostrato ai suoi appassionati il suo volto poiché lo scienziato agisce attraverso sei Vegapunk, noti anche come satelliti.

Oggi vogliamo riportare un aggiornamento per approfondire meglio le caratteristiche di tre di questi sei Vegapunk, presentati nel capitolo 1065 di One Piece.

Di conseguenza prima di proseguire è bene chiarire che si tratta di un’anticipazione e consigliamo di non proseguire con la lettura per chi non vuole scoprire i dettagli anzitempo.

Nel capitolo 1065 di One Piece, Oda da’ maggiore visibilità a Edison, Pitagoras e York. Queste tre personalità, così come le altre tre già presentate nei capitolo precedenti, sono una peculiarità del vero Vegapunk. Per essere più precisi Edison incarna l’intuizione, Pitagoras la saggezza e York il desiderio.

I tre Vegapunk in questo capitolo sono impegnati a fronteggiare l’altra parte della ciurma di Rufy, usufruendo di un Seraphim modello Jinbe. Quest’arma è in grado di fronteggiare e respingere tutti gli attacchi di Sanji, Robin e Usopp, ma quello di Franky sembrava il più pericoloso. Infatti Edison afferma che il loro Seraphim non è ancora pronto ai test con i laser. Per di più, dato che rappresenta l’intuizione dello scienziato, è sempre pieno di idee che vuole sviluppare istantaneamente.

Pitagoras si occupa della registrazione dei dati raccolti proprio durante lo scontro del Seraphim, mentre York svela che tutti i sei Vegapunk sono collegati.

Detto in maniera diversa, York ha la capacità di condividere ogni tipo di bisogno degli altri satelliti e di soddisfarli. Quando Edison sente di aver fame chiede a York di mangiare lui e quando Pitagoras sente la necessità di andare in bagno, è sempre York a risolvere il bisogno.