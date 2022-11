4 nuove serie in arrivo!

Shonen Jump a quanto pare continua la sua corsa con nuove serie manga da proporre al pubblico, che da anni segue l’incredibile lavoro dei noti editori del fumetto nipponico. Nel corso delle prossime settimane infatti, la nota rivista ha in programma di lanciare quattro nuove serie potenzialmente interessanti.

Durante tutto il mese di novembre il pubblico nipponico (inizialmente) avrà l’occasione d’iniziare a leggere Ichinose-ke no Taizai, una storia che sarà pubblicata sul 50° numero della rivista il 14 novembre.

Le vicende seguono Tsubasa e il suo trauma dovuto a un incidente. Dopo essersi svegliato dal coma il protagonista cercherà di ricostruire la sua vicenda e tentare di rincontrare i suoi genitori.

Successivamente l’autore NisiOisin (autore di Medaka Box, Juni Taisen: Zodiac War e altri) e l’artista Yūji Iwasaki lanceranno una nuova storia intitolata Angō Gakuen no Iroha, che sarà pubblicata nel 51° numero della rivista il 21 novembre. Quindi la settimana successiva alla storia antecedentemente discussa.

Il numero ancora successivo vedrà il mangaka Seiji Hayashi lanciare una nuova storia intitolata Ichigōki! Sōjūchū, all’interno del nel 52° numero del 28 novembre. Quindi da come potete intuire le nuove serie arriveranno settimana dopo settimana senza alcuna sosta.

L’autore in questione ha già lavorato su Shonen Jump, con un manga pubblicato dal 2018 fino al 2020 intitolato “I’m From Japan”. Voi lo conoscevate?

Shonen Jump pubblicherà presto 4 nuove serie!

Anche Daisuke Enoshima lancer un nuovo manga: Jinzō Ningen 100. La storia avrà inizio con il primo numero del mese di dicembre, ovvero il 5, dando nuova linfa vitale alla storia già pubblicata in precedenza su Jump per il progetto Golden Future Cup. Voi attendete queste serie?

Successivamente all’enorme successo della rivista e della sua controparte digitale MangaPlus, l’azienda ha ovviamente deciso di portare delle nuove serie al suo pubblico verso la fine dell’anno, donando così una bellissima chiusura che afferma manga già noti e lancia delle proposte del tutto nuove.

Alcuni autori sono già noti ma allo stesso tempo tramite ANN abbiamo anche avuto l’occasione di scoprire delle nuove serie di autori poco noti in giro per il mondo e forse, grazie a queste nuove pubblicazioni potrebbe essere noti in futuro al grande pubblico.

Fonte ANN