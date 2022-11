One Piece con l’arco della guerra di Wano ha introdotto bellissimi personaggi ed esplorato maggiormente quelli già presenti all’interno della storia, come Law e Kidd ad esempio, due pirati molto centrali all’interno della longeva saga.

Come ben sapete Oda su ogni volume giapponese di One Piece dedica una spazio al pubblico di lettori rispondendo ad alcune domande inerenti appunto all’epopea piratesca; questa volta l’attenzione è virata sul background di Kidd e Killer e di come i medesimi hanno sviluppato il loro carattere e la loro amicizia partendo da alcuni episodi nati in età infantile:

“Sia Killer che Kidd hanno vissuto la loro prima cotta “ufficiale” per Broth Splatterina, una loro amica in comune. Mentre tutti e tra stavano gustando degli Udon improvvisamente Splatterina fu ricoperta interamente di una salsa marrone, questo scatenò le risate di Kidd e Killer e successivamente furono picchiati dalla ragazza, che non gli rivolse più la parola: i meravigliosi ricordi agrodolci della gioventù”. Le parole arriva tramite Comic Book.

One Piece: Oda condivide un frammento del passato di Killer e Kidd

Il commento del sensei si è posto a proposito dell’amicizia creata all’interno del manga da Kidd e Killer appunto, uniti da sempre per via della perdita di una persona cara.

One Piece tra film, videogiochi, anime e manga sta diventando veramente un simbolo non solo in Giappone ma in tutto il mondo, specie se consideriamo tutti gli omaggi e le collaborazione esterne del noto franchise creato dalla mente del sensei Oda.

Che Hunter x Hunter e One Piece siano come “fratelli” è acclarato da molti anni ma allo stesso tempo è sempre meraviglioso vedere come due artisti dello stesso settore riescano sempre a dar vita a delle vicende interessanti, come nel caso di Oda e del suo disegno dedicato al ritorno di HXH.

Come ben sapete il manga di Togashi è finalmente tornato sulle pagine di Jump dopo quattro anni di assenza e successivamente ai vari elogi degli altri mangaka della rivista, l’autore di Hunter x Hunter ha anche avuto un omaggio da parte dell’autore di One Piece sotto forma di sketch.

Tramite l’account Twitter @Shonenleaks abbiamo anche l’occasione di ammirarlo e vedere di come Gon si sposi ben con i personaggi di One Piece:

New Gon, Luffy & Chopper Art by EIICHIRO ODA (One Piece) for Yoshihiro Togashi's Exhibition pic.twitter.com/eej7DKt6rK — Shonenleaks (@shonenleaks) October 29, 2022

