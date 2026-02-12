Blue Lock: svelato il trailer ufficiale del live-action

Blue Lock è tra i manga shonen sportivi incentrati sul calcio più amati in tutto il mondo e di conseguenza seguito non solo in Giappone ma in tutto il mondo. Il successo riscosso dal manga ha portato alla serie televisiva sviluppata dallo studio di animazione giapponese 8-bit e attualmente uno dei progetti più attesi in assoluto dagli appassionati è il film live-action che, recentemente, ha svelato un nuovo imperdibile trailer ricco di novità.

L’account ufficiale X del film live-action in questione di Muneyuki Kaneshiro e Yūsuke Nomura ha rivelato un nuovo membro del cast, insieme a una nuova visual e un trailer che annuncia il debutto del film il 7 agosto di quest’anno in Giappone. Il nuovo membro del cast è Masataka Kubota e interpreterà il ruolo di Jinpachi Ego. Ricordiamo anche che i membri del cast precedentemente annunciati includono:

Fumiya Takahashi nel ruolo di Yoichi Isagi

Kaito Sakurai interpreterà Meguru Bachira

Kyōhei Takahashi nei panni di Hyoma Chigiri

Kota Nomura sarà Rensuke Kunigami

Yuzu Aoki nel ruolo di Gurimu Igarashi

Sho Nishigaki interpreterà Asahi Naruhaya

Yūki Tachibana sarà Gin Gagamaru

Raizo Ishikawa nel ruolo di Jingo Raichi

Joey Iwanaga nel ruolo di Okuhito Iemon

Shunya Asano nel ruolo di Wataru Kuon

Yūki Sakurai sarà Yudai Imamura

Yūki Kura interpreterà Ryosuke Kira

Yūsuke Taki si occuperà della regia del film mentre Tetsuo Kamata scriverà la sceneggiatura. Shinzō Matsuhashi è il produttore e il film sarà distribuito da TOHO. Kaneshiro e Nomura hanno lanciato il manga sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel 2018 e il successo del manga è attestato dalla conquista del premio come Miglior Manga Shōnen alla 45° edizione dei Manga Awards di Kodansha nel 2021.

Gli eventi del manga di Blue Lock sono ambientati successivamente all’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018. La federazione calcistica giapponese si decide a creare un programma in cui trovare giovani promettenti atleti e prepararli per i mondiali del 2022. Isagi Yōichi, un attaccante, riceve l’invito per partecipare a questo programma, subito dopo che la sua squadra perde la possibilità di accedere alle nazionali a causa sua. L’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi, il cui obiettivo è di ricostruire il calcio giapponese con un metodo rivoluzionario che consiste nell’isolare 300 promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata “Blue Lock” e sottoporli a un rigoroso allenamento per creare l’attaccante più egoista e migliore del mondo.